Em situações opostas, dupla Ba-Vi faz o 1º clássico do ano

Um vive situação confortável no Campeonato Baiano - com direito a mandar time misto em algumas partidas - e se prepara para decidir vaga na semifinal da Copa do Nordeste. O outro, passa por um momento de incerteza da torcida e pressão para uma boa campanha no Estadual depois da eliminação precoce no Nordestão.

Aliado à rivalidade que cerca os 78 anos da história do clássico, é nesse clima que Bahia e Vitória vão medir forças neste domingo, 23, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela quarta rodada da 2ª fase do Baianão.

O rubro-negro, líder do Grupo 2 com nove pontos (100% de aproveitamento), chega para o confronto teoricamente mais "tranquilo". Além de vir de um triunfo fora de casa no meio da semana, o Leão terá a torcida a seu favor, mesmo com o recesso forçado do seu caldeirão.

Já o Esquadrão ocupa a segunda posição no Grupo 3 e chega para o clássico, depois de um suado empate dentro de casa, pressionado pela campanha irregular até aqui.

Para ferver ainda mais o clima de rivalidade, a partida colocará frente a frente a maior contratação do Bahia diante do seu ex-clube. Maxi Biancucchi, ídolo do Vitória em 2013 e um dos artilheiros da equipe na temporada, deixou o time no final do ano e assinou com o tricolor.

No entanto, o argentino ainda não balançou as redes em 2014, foi vaiado pela torcida e vive um momento de desconfiança do torcedor.

Aparente inconstância também vive o técnico Marquinhos Gomes, que, criticado pela torcida, chegou a balançar no cargo e chega para o duelo precisando do triunfo para se manter no comando e tentar conquistar a confiança dos tricolores.

Camisa 10

Para o confronto, o técnico Ney Franco terá um desfalque doloroso. O meia Escudero, cérebro da equipe e pilar no esquema tático rubro-negro, vai desfalcar O Leão pelos próximos seis meses. Sem contar com um especilaista na posição, Juan será deslocado para o meio e Euller deve assumir a lateral esquerda.

Outra novidade que pode pintar na equipe é o volante Marcelo, que se recuperou de lesão e foi relacionado para a partida. Porém, por ainda estar sem ritmo de jogo, Ney testou outro volante revelado na Toca, José Wellison, na frente de zaga ao lado do paraguaio Cáceres. Mauri completará o meio-campo e a linha de frente permanece montada com Marquinhos e Dinei.

Estreia no ataque

Sem atuar com um homem de referência no ataque desde o início da temporada, o Bahia terá Marcão como homem de referência e nova aposta na artilharia tricolor. O atacante recém-contratado foi testado entre os titulares e deve fazer sua estreia no clássico, atuando ao lado de Rhayner e Maxi Biancucchi.

A única dúvida de Marquinhos Santos é no meio-campo. Wilson Pittoni não treinou e não está confirmado para o duelo. Caso ele seja vetado pelo departamento médico, o ex-Vitória Uelliton deve fazer sua estreia com a camisa tricolor.

Marquinhos vai poder contar com um retorno importante e uma referência valiosa. Recuperado de lesão, o lateral Guilherme Santos volta à equipe e assume o posto que foi ocupado - sem sucesso - por Pará e Raul.

