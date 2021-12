Em site oficial, diretoria do Bahia ironiza Vitória pela perda do penta

Logo após o triunfo do Bahia de Feira sobre o Vitória, que deu o título do campeonato baiano ao time do interior, uma nota foi publicada no site oficial do Bahia saudando o xará do interior pelo título e ironizando os rivais rubro-negros.



A nota, atribuída a diretoria do Bahia, parabeniza o Vitória “por mais um Vice-campeonato e pela bela campanha que fez ao longo da competição, tropeçando nos dois últimos BA-Vis, dentro do Barradão, com duas incontestáveis derrotas e desejamos boa sorte na Série B”.

"Todo mundo tenta, mas só o Bahia é penta", afirma nota publicada no site tricolor



Ao final, a publicação provoca o Vitória pela perda da chance de conquistar o primeiro pentacampeonato de sua história. “Todo mundo tenta, mas só o Bahia é Penta!! Aliás, Penta, Hexa e Hepta!!!”, diz a nota.



Por duas vezes o Vitória esteve perto de conquistar o pentacampeonato, sendo impedido, em ambas oportunidades, por times do interior do estado: Colo Colo, em 2006, e Bahia, em 2011.



Já o Bahia conquistou o heptacampeonato, vencendo de forma seguida o campeonato baiano entre 1973 e 1979.



Infográfico: veja o histórico de campeões baianos desde 1905

