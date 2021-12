Em seu retorno, Phelps faz melhor tempo de eliminatória

Em sua primeira prova após a aposentadoria de 20 meses, Michael Phelps voltou às piscinas com o melhor tempo das eliminatórias dos 100 metros borboleta do Grand Prix de Mesa, disputado no Arizona. As finais em Mesa começam a ser disputadas às 21 horas (de Brasília).

O nadador de 28 anos cravou o tempo de 52s84 na última das 14 séries eliminatórias, impondo dez centésimos de diferença em relação ao segundo colocado, Ryan Lochte. Antes da competição, Phelps disse que não prometia resultados e que, em seu retorno, só queria "se divertir".

Phelps estava inscrito para disputar, também, os 100 metros livre, mas abriu mão da prova para se concentrar em uma das provas em que é especialista. Em sua última competição antes do hiato em sua carreira, o nadador conquistou o tricampeonato olímpico justamente nos 100 metros borboleta na Olimpíada de Londres, em 2012, com o tempo de 51s21.

O americano está inscrito para mais uma disputa no segundo dia de competições, na sexta-feira, os 50 metros livre. Cesar Cielo, recordista mundial da prova, fez o melhor tempo do ano durante o Troféu Maria Lenk, na quarta-feira, ao correr a piscina do Ibirapuera em 21s39.

adblock ativo