Em semana de GP do Brasil, Nasr rouba cena com vaga na F1

Nem Hamilton ou o próprio GP do Brasil foram capazes de superar a notícia de que em 2015 o Brasil terá dois Felipes no Mundial de Fórmula 1. No habitual cerco dos jornalistas e fãs, quem roubou a cena foi o piloto brasiliense de 22 anos, que falou rapidamente com o A TARDE por telefone.

O entusiasmado xará de Felipe Massa disse estar cheio de expectativa positiva para a temporada do ano que vem. Nasr não conseguiu encontrar nada que estivesse à altura para ele comparar ao momento de euforia profissional de agora.

"Sonhei desde cedo com a Fórmula 1. Batalhei a minha vida inteira por isso , desde quando ainda competia no kart", confessou o jovem piloto, após conseguir uma trégua na entrevista para 15 repórteres de diversos veículos, inclusive da Suíça, país da escuderia Sauber, com a qual assinou contrato.

O xará da Williams, Felipe Massa, revelou ter ficado surpreso pelo fato de Nasr ter viajado ao seu lado e mantido o mistério até assinar com a equipe Sauber e fazer o anúncio na noite da última quarta-feira.

"Viemos juntos dos Estados Unidos para cá e ele me disse que tinha possibilidades, mas que não estava nada certo. Não imaginei que eu ficaria sabendo no dia seguinte que ele tinha assinado", disse Massa.

Alerta de amigo

"Foi uma surpresa. Fico muito feliz por ele", completou o piloto da Williams, que, contudo, ponderou: o amigo vai enfrentar fase difícil na equipe suíça. "Não é um grande momento para a Sauber. Não sei como será no ano que vem, não sei se estarão competitivos. A equipe está em crise e crise não é bom pra ninguém", destacou Massa.

Considerada mediana na Fórmula 1, a Sauber passa por dificuldades financeiras nos últimos anos. O patrocínio obtido pelos pilotos têm ajudado na manutenção da estrutura.

Nasr, por exemplo, desembarcará no time suíço amparado pelo Banco do Brasil. O banco deverá substituir o patrocínio da Telmex, que dava suporte ao mexicano Esteban Gutiérrez.

Quem também se pronunciou a respeito com cautela foi o alemão Adrian Sutil, que deixará a equipe com a chegada do brasileiro e do sueco Marcus Ericsson em 2015.

Sutil insinua que a crise poderá atrapalhar a estreia de Nasr na categoria. "Eles confirmaram os dois pilotos, mas isso não significa que eles vão pilotar ano que vem", disse, em tom misterioso, sem dar detalhes.

Razia na Indy

O baiano Luiz Razia, que chegou a ser anunciado novo piloto da equipe anglo-russa Marussia, em 2013, segue em busca de vaga na Fórmula Indy. O pai e xará Luiz Razia disse haver uma negociação com patrocinadores para ter o piloto em 2015.

