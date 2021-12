Em retorno ao Valfredão, Jacuipense tenta entrar no G-4

O Jacuipense precisa apenas de uma vitória hoje para entrar no G-4 do Campeonato Baiano. E o time vai entrar em campo motivado contra o Flamengo de Guanambi, às 16h, no estádio Eliel Martins, pelo encerramento da 7ª rodada.

É o que garantiu o técnico Clebson Araújo, que carrega o apelido de ‘Beleza’. “O Time está bem tranquilo, com muita vontade de vencer para ficar entre os quatro primeiros do campeonato”, disse o treinador, que é um dos poucos da competição que estão no comando da equipe desde o início do torneio.

Além dele, apenas Arnaldo Lira, do Fluminense de Feira, Guto Ferreira, do Bahia e Argel Fucks, do Vitória, ainda não sofreram com a tradicional dança das cadeiras.

“Na verdade, no futebol brasileiro tem disso. Em dois, três jogos, o treinador é demitido. Mas a gente já está com um trabalho consolidado, estou há três anos trabalhando aqui. Houve um momento em que saí, mas voltei pouco depois”, lembrou Beleza.

Retorno ao Valfredão

A oportunidade de passar o Vitória da Conquista na tabela é concreta, e o Leão do Sisal ainda pode abrir vantagem. Atualmente, o time de Riachão está a dois pontos de distância do Bode, com oito pontos conquistados. Mas o que pesa a favor é o número de jogos: o time de Conquista tem sete, enquanto que o Jacuipense fez apenas cinco.

Além da possibilidade do time anfritrião de assumir a última vaga entre os quatro que garantem lugar nas semifinais do torneio, a partida marca também o retorno da equipe ao estádio Eliel Martins, o Valfredão, que foi interditado após o jogo contra o Bahia, no dia 1º de fevereiro, pela 2ª rodada do torneio – na ocasião, a partida sofreu atraso por conta de problema com o gerador de energia e o gramado apresentou condição precária de jogo.

Por enquanto, a liberação é para a partida deste domingo. Para as próximas, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) promete novas avaliações.

Além do confronto do Leão do Sisal com o Fla de Guanambi, o Baianão tem mais uma partida neste domingo. Já abrindo a 8ª rodada, o Flu de Feira tenta manter a invencibilidade contra o Jacobina, às 17h, no estádio Joia da Princesa.

O Touro do Sertão assume momentaneamente a segunda colocação caso consiga somar pontos.

*Estagiário sob supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

