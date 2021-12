Em rede social, Pelé tranquiliza fãs e diz estar bem

Se o público tem recebido poucas informações durante o período atual de internação de Pelé, o ex-jogador tratou de amenizar a angústia de seus fãs e seguidores, por meio de sua página no Twitter, no final da noite desta quinta-feira, 27. Na rede social, o Rei do Futebol agradeceu o apoio de todos e disse que estava bem. O ex-jogador foi transferido de quarto para continuar o tratamento em paz e espera começar o ano renovado com muitas viagens internacionais planejadas.

As postagens na rede social confirmam a informação do Estado sobre a necessidade de privacidade do craque, que se recupera de uma infecção urinária. De acordo com José Fornos, assessor de Pelé, a mudança garante tranquilidade para recuperação do ex-jogador. "Ele estava recebendo muitas visitas e isso não permitia que ele repousasse bem", disse Fornos. Segundo ele, a família decidiu, com os médicos, que seria melhor ele ficar em um quarto "mais privativo". O assessor ainda reiterou que "tudo segue normal" em relação ao quadro clínico.

Segundo último boletim médico emitido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé apresentou na noite desta quinta-feira uma melhora em relação ao seu quadro clínico. De acordo com as notícias passadas pelos médicos, o único tratamento que o ex-jogador faz no momento é o de suporte renal, sem necessidade de outras terapias de suporte. Horas mais cedo, porém, hospital havia divulgado nota informando que o ex-atleta estava em instabilidade clínica, segundo definição dos próprios médicos. Na ocasião, o boletim informou que ele fora transferido para ser monitorado em uma "unidade especial", que não se trata da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

E, nesta mesma noite de quinta, Pelé tratou de tranquilizar os seus fãs. "Quero aproveitar essa oportunidade para que vocês saibam que estou bem. Não fui colocado na UTI hoje, eu simplesmente me mudei para uma sala especial dentro do hospital apenas por privacidade. Enquanto eu aprecio todo os visitantes que vieram me ver, eu preciso continuar meu tratamento e recuperação em paz", enfatizou.

Em seguida, o ex-jogador destacou ser "abençoado por receber amor e apoio" e assegurou que "graças a Deus isso não é nada sério", assim como já falou de seus planos para 2015. "Estou ansioso para passar as férias com a minha família e começar o novo ano com saúde renovada, com muitas viagens internacionais já planejadas", avisou.

Pelé foi internado há 11 dias após um procedimento cirúrgico de retirada de cálculos renais. O Rei do Futebol havia sentido dores na região do estômago e, inclusive, cancelou uma sessão de autógrafos que seria promovida no Museu Pelé, em Santos, no último dia 12. De ambulância, o ex-jogador foi a São Paulo, deu entrada no hospital e teve o problema identificado.

O ex-jogador completou 74 anos em outubro e vem exibindo dificuldades para se locomover. Ele se recupera de problemas no quadril e no fêmur e vem precisando do apoio de uma bengala para andar. Sua filha, Flávia, coordena a fisioterapia do ex-jogador em sua clínica. Na última quarta-feira, o milésimo gol de Pelé completou 45 anos.

