Em recuperação, Neymar faz treino com bola no Barça

O atacante Neymar realizou nesta segunda-feira, 3, no CT do Barcelona, o seu primeiro treinamento com bola desde que sofreu uma entorse no tornozelo direito, no dia 16 de janeiro, durante partida contra o Getafe, válida pela Copa do Rei, aumentando as esperanças de que logo estará à disposição do técnico Gerardo Martino.

Nesta segunda-feira, Neymar fez exercícios com bola pela primeira vez no Barcelona, mas ainda não treinou ao lado dos seus companheiros de time. Isso comprova a evolução da sua recuperação, pois na última sexta-feira ele havia realizado apenas atividades físicas.

O Barcelona não divulgou quando se espera que Neymar poderá voltar aos gramados, embora o diagnóstico inicial tenha apontado que o atacante ficaria afastado da equipe por um período entre três e quatro semanas. Caso essa previsão se confirme, o brasileiro poderia retornar ao time na próxima semana.

A entrada de Neymar na fase final de recuperação de lesão é uma boa notícia para o time após um fim de semana ruim. Derrotado pelo Valencia no último sábado por 3 a 2, no Camp Nou, o Barcelona perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Atlético de Madrid.

O clube catalão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar a Real Sociedad, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, no Camp Nou. Como a partida de volta está marcada para o dia 12, fora de casa, existe a possibilidade de Neymar voltar ao time nessa partida.

adblock ativo