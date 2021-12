Em ranking da Conmebol, Vitória é 88º e Bahia é 113º

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) publicou na última segunda-feira, 24, o novo ranking de clubes do continente.

Por conta das participações recentes, dentro dos últimos cinco anos, na Copa Sul-Americana, a dupla Ba-Vi aparece aparece entre os classificáveis da entidade: enquanto o Vitória, que já participou do torneio em duas ocasiões, aparece em 88º, o Bahia, com uma participação, é o 113º.

Na edição de 2012, o tricolor enfrentou o São Paulo e, derrotado nas duas partidas, acabou eliminado logo na primeira fase. Já o Vitória participou em duas edições: em 2009, foi eliminado nas oitavas de final pelo River Plate-URU e, em 2010, foi eliminado pelo Palmeiras.

No topo da nova lista da Conmebol está a Universidad de Chile, seguida pelo Santos, que ocupa a segunda colocação, e pelo Corinthians, atual campeão mundial e terceiro colocado no ranking.

No top 10 da classificação, os outros brasileiros são o Internacional, em quarto lugar, e o São Paulo, em décimo.

Como funciona o ranking - A Conmebol mudou o seu sistema de pontuação. A partir de 2011, a entidade passou a considerar as participações dos clubes sul-americanos, durante os últimos cinco anos, na Copa Libertadores, no Mundial de Clubes da Fifa, na Copa Sul-Americana, na Recopa e a na Copa Suruga Bank (duelo entre o campeão da Copa Sul-Americana e o vencedor da Copa da Liga Japonesa).

Neste novo formato, os clubes recebem pontos de acordo com as suas pontuações nas fases de cada torneio. A Libertadores e o Mundial seriam os torneios mais importantes, seguidos pela Sul-Americana. As competições menos valorosas são a Recopa e a Suruga Bank.

adblock ativo