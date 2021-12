Em provável negócio recorde, Pogba é confirmado como reforço do Manchester United

A mais aguardada negociação da atual janela de transferências do futebol europeu, enfim, se concretizou. Neste domingo, 7, o Manchester United deu fim aos rumores e confirmou a contratação do meio-campista francês Paul Pogba, principal nome da Juventus nos últimos anos.

A informação foi divulgada em um curto informe oficial publicado no site do Manchester United: "Paul Pogba recebeu permissão para fazer exames médicos e finalizar sua transferência da Juventus para o Manchester United", disse o clube inglês.

O meio-campista de 23 anos foi vendido à Juventus pelo próprio Manchester United, em 2012, por menos de 1 milhão de libras (cerca de R$ 4 milhões). Agora, embora os valores não tenham sido confirmados, ele deve ser comprado por uma cifra que alcançará o novo recorde do futebol, ultrapassando os 101 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões) gastos pelo Real Madrid em 2013, quando tirou Gareth Bale do Tottenham.

Buscando retomar o protagonismo de anos anteriores, o Manchester United tem investido forte no início desta temporada, ainda mais após selar a contratação do técnico José Mourinho.

Desde a chegada do português a equipe já contratou o atacante Zlatan Ibrahimovic, o meia-atacante Henrikh Mkhitaryan e o zagueiro Eric Bailly. A chegada de Pogba, assim, completa a forte lista de reforços para a temporada 2016/2017.

Quando deixou o clube em 2012, Pogba foi acusado pelo então técnico Alex Ferguson de não ter nenhum respeito pelo Manchester United. Sua saída, inclusive, foi recebida com alegria pelo treinador.

Quatro anos depois, o meio-campista francês retorna como um dos grandes talentos do futebol mundial e com a responsabilidade, ao lado de Mourinho e Ibrahimovic, entre outros, de recolocar o Manchester United como grande protagonista do futebol europeu.

