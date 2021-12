Em posições semelhantes, dupla Ba-Vi vive fases opostas

Basta uma rápida olhada nas tabelas das Séries A e B para ver a semelhança entre Bahia e Vitória. Os dois estão a quatro pontos da zona de rebaixamento. Quanto ao G-4, o Tricolor está a oito. O Rubro-Negro, a sete. Com os campeonatos perto da metade, a dupla joga no fim de semana em Salvador com a obrigação de vencer para definir a meta da temporada: se vão mirar a parte de cima ou a de baixo da tabela. No sábado, o Bahia recebe o Luverdense. No domingo, o Vitória pega o Santos.

Porém, uma observação mais profunda evidencia contrastes entre os dois. O Esquadrão, que só venceu um dos últimos sete jogos na Série B, está em crise. O Leão, que integra a elite nacional e vem invicto há seis rodadas, apresenta discurso otimista.

Até por estar vivendo o ano do retorno à Série A, o Vitória sempre apresentou como meta, repetida por dirigentes, jogadores e treinador, "terminar na metade de cima da tabela". Nesta segunda-feira, 18, sem incluir a partida entre Atlético-MG e Coritiba, finalizada após o fechamento desta edição, o Leão estava a um ponto da 10ª posição, ocupada pelo Internacional.

"Poderíamos ter levado mais dois pontos contra o Atlético-PR (empatou por 1 a 1, fora de casa, no domingo, 17). Seria pretensão dizer isso antes do jogo, pois o Atlético-PR vive ótimo momento. Mas fizemos uma grande partida, nossa sexta sem derrota. Isso nos deixa felizes, mas há a necessidade de voltar a vencer", declarou o técnico Vagner Mancini.

O problema é o excesso de empates. São três consecutivos. Nas seis partidas, são quatro. Em todo o campeonato, sete. Ao lado de Chapecoense e Figueirense, o Leão é o time que mais empatou. Não custa lembrar que a igualdade dá um ponto na tabela. Ou seja, está mais próxima da derrota (nenhum ponto) do que da vitória (três pontos).

Tricolor em baixa

São seis derrotas e um empate nos últimos oito jogos na Série B. Só esse dado já é suficiente para entender porque o clima no Fazendão é de preocupação. Desde o início do ano que a diretoria colocou o retorno à Primeira Divisão como o único objetivo. Por isso, o 10º lugar e os oito pontos de diferença para o G-4 incomodam tanto.

Na prática, o Tricolor teve, em metade da competição até agora (os últimos oito jogos dos 16 disputados), desempenho de lanterna. Foram só quatro pontos, menos do que qualquer outro na competição.

A média do 4º colocado desde que a Segundona é disputada por pontos corridos é de 63 pontos. Isso significa que, para subir, o Bahia precisa de 49 dos 66 pontos que serão disputados até o final da Série B, um aproveitamento de 64%. Só CRB e Vasco tiveram esse rendimento até agora.

O volante Feijão reconhece que o elenco está cabisbaixo: "Principalmente eu, que sou torcedor. Ninguém aqui queria estar em 10º. Eu, mesmo, não consigo dormir direito, não consigo sair de casa... Mas vai melhorar, vamos dar a volta por cima".

Ele também sabe que a cobrança é merecida: "Tem que ter mesmo. Se não tiver cobrança, o fumo entra, fica todo mundo 'banda-voou', e isso não pode. Espero que isso sirva para que no jogo de sábado a gente saia com o triunfo".

adblock ativo