Em Pituaçu, Bahia vence primeira no Nordestão

Com um gol de Maurício aos 17 minutos do segundo tempo, o Bahia conquistou contra o Treze sua primeira vitória no Campeonato do Nordeste, nesta quarta-feira, 30, em Pituaçu. O triunfo por 1 a 0 afasta o clube da zona de rebaixamento do torneio.

O tricolor chegou a cinco pontos, garantindo não estar na última posição ao fim da rodada. Pelo regulamento, o lanterna do campeonato é excluído da edição seguinte da competição.

A próxima partida do Bahia é no sábado, 3, às 18h, contra o CRB, em Alagoas.

O jogo – Cada uma das duas equipes foi inteligente ao tentar usar o gramado molhado a seu favor. Por isso, a primeira etapa foi marcada pelos chutes de fora da área. O primeiro deles aconteceu quando o cronômetro nem havia chegado ao segundo minuto.

Pio, autor desta primeira finalização, ainda tentaria outras três batidas de longe, sem levar perigo ao goleiro Renê. O campo escorregadio, entretanto, ajudou a impedir a prática do bom futebol, já que contribuiu para uma quantidade anormal de erros de passe.

As melhores chances foram do Treze, que desperdiçou dois contra-ataques perigosos. Em um deles, Cléo tinha duas opções para o toque e três adversários tricolores, mas preferiu tentar um chute por cobertura, que passou por cima do gol.

Aos 26, Miltinho mandou um belo cruzamento para a área. Pio, aparecendo de surpresa, antecipou-se a Renê e cabeceou na trave. O Bahia respondeu aos 33 minutos, com boa jogada de Maurício. O chute do camisa 10 tricolor, porém, foi desviado para fora por Anderson.

Aos 44, o Treze novamente ficou muito perto da abertura do placar. Em mais um bom cruzamento de Miltinho, desta vez de trivela, Cléo tocou de cabeça para o gol, mas o camisa 1 tricolor fez excelente defesa.

No início do segundo tempo, o duelo Pio-Renê continuou. Apesar das dificuldades impostas pelo volante alvinegro, que calibrou o pé e acertou perigosos chutes, o goleiro tricolor continuou levando a melhor.

A entrada de Roberto no lugar de Edson Barbosa, aos 15, deu novo ânimo ao Bahia. Em sua primeira jogada, entrou na área e levou perigo a Wanderson. Dois minutos depois, Maurício, que andava sumido, pegou a bola na direita, puxou para o meio e chutou para as redes. O camisa 1 do Treze nem se mexeu.

Aos 31, George perdeu um gol de maneira impressionante. Sozinho em frente a Renê, tinha Vavá ao seu lado, mas nem chutou firme, nem tocou para o companheiro: a bola, fraca, foi para a linha de fundo.

O Treze ampliou a pressão em busca do empate. Faltando um minuto para o fim do tempo regulamentar, Anderson escorou cruzamento para dentro do gol, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

Bahia 1 x 0 Treze/PB

Data: 30/06/2010

Horário: 19h

Local: Pituaçu, em Salvador

Bahia: Renê; Lenine, Vagner, Diego Santos, e Edson Barbosa (Roberto); Renê Santos (Pablo), Leandro, Diego Corrêa e Mauricio; Aleilson e Itacaré (Jhulliam). Técnico: Lúvio Trevisan

Treze/PB: Wanderson; Felipe Blau, Anderson, André Lima e João Paulo; Fernando, Pio, Miltinho e Rone Dias; Vavá e Cléo (George). Técnico: Marcelo Vilar.

Gol: Mauricio, aos 17 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo: Pio (Treze)

Público: 1.736 pagantes

Renda: R$ 17.650

Árbitro: Antonio Hora Filho (SE).

Assistentes: Rubens dos Santos Filho e Victor Oliveira Cruz (SE).

