Em noite de Nikão, Vitória vence o Juazeiro em casa de virada

Mesmo com vaga garantida na segunda fase do Campeonato Baiano, o Vitória entrou em campo para conquistar o triunfo nesta quinta-feira, 10, e conseguiu alcançar o objetivo, pois bateu o Juazeiro de virada, por 4 a 2, no Barradão, em jogo válido pela 11ª rodada da competição.

Nikão foi o destaque da partida e marcou dois gols. Além do meia, o lateral-direito Nino Paraíba e o meia Geovanni também deixaram suas marcas no Manoel Barradas. O meio-campista Cleuber e o atacante Gustavo descontaram para o Juazeiro.

Com o resultado, o Leão, que já estava garantido na liderança do Grupo 2, chegou aos 23 pontos e tornou-se a melhor equipe do Baianão, já que o Bahia de Feira empatou em 2 a 2 com o Camaçari e não passou dos 22 pontos. No outro jogo desta quinta-feira, o Colo-Colo venceu o Fluminense de Feira fora de casa por 3 a 2.

Agora, o Vitória enfrenta o Colo-Colo neste domingo, 13, às 16h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela última rodada da primeira fase. Lanterna do Grupo 1 com oito pontos, o Juazeiro, que vai brigar para permanecer na elite do Estadual no Torneio da Morte, recebe o Camaçari na 12ª rodada para cumprir tabela.

O jogo ¿ Logo no primeiro minuto de partida, o Juazeiro assustou o Vitória e abriu o placar com o meio-campista Cleuber, que aproveitou cobrança de escanteio de Jorge Guerra para mandar de cabeça para o gol de Viáfara.

Porém, o time juazeirense foi pressionado durante todo o jogo e levou a virada ainda na primeira etapa. Aos 18, Duylio cobrou escanteio na área e Nikão escorou de cabeça para igualar o placar. Um minuto depois, o meia Geovanni deu belo passe do lado direito e Nino Paraíba apareceu na área para virar a partida.

No início da segunda etapa, o Vitória teve a chance de ampliar o placar, mas o atacante Neto Baiano desperdiçou uma cobrança de pênalti ao acertar o travessão do goleiro Rodrigo.

Após receber o segundo cartão amarelo, o meio-campista César foi expulso e facilitou a vida do Leão, que conseguiu chegar ao terceiro gol aos 22 minutos, quando Nikão aproveitou cruzamento de Mineiro para marcar um golaço, seu segundo no jogo.

Logo em seguida, foi o Juazeiro que levou perigo após Nino Paraíba derrubar Cleuber na área. O árbitro Arilson Bispo da Anunciação assinalou o pênalti e o atacante Gustavo bateu com perfeição para diminuir o resultado.

Com um jogador a mais, o Vitória ainda conseguiu ampliar o resultado. Aos 40, o meia Geovanni fez boa jogada, invadiu a grande área e tocou na saída do goleiro Rodrigo para sacramentar o triunfo do Rubro-negro.



Vitória 4x2 Juazeiro ¿ 11ª rodada do Baianão 2011

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Arilson Bispo da Anunciação.

Assistentes: José Raimundo Dias da Hora e Mick Santos de Jesus.

Gols: Nikão (aos 18 do 1º tempo e aos 22 da 2ª etapa), Nino Paraíba (aos 19 da 1º etapa) e Geovanni (aos 40 do 2º tempo) para o Vitória; Cleuber (1 min do 1º tempo) e Gustavo (aos 25 do 2º tempo) para o Juazeiro.

Cartões amarelos: Alison, Duylio, Ernani, Geovanni e Reniê (Vitória); Alan, César e André (Juazeiro).

Cartão vermelho: César (Juazeiro).

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Léo Fortunato (Reniê) e Ernani (Léo); Duylio, Esdras, Mineiro e Nikão; Geovanni e Neto Baiano (Edson). Técnico: Antônio Lopes.

Juazeiro: Rodrigo; Rafael (Adriano), André, Jorge Guerra e Murilo; João Paulo, Cleuber, César e Alan (Cleverson); Gustavo e Aílton (Geovane). Técnico: Pedro Manta.

adblock ativo