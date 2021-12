Em Mogi, Vitória tenta novo triunfo no NBB neste sábado

Depois de empatar em 1 a 1 a melhor de cinco jogos das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória/Universo volta à quadra do ginásio Hugo Ramos neste sábado, 29, às 14h, contra o Mogi das Cruzes.

Se no primeiro jogo em Salvador o destaque foi Shamell, do Mogi, no jogo de volta quem apareceu como principal protagonista foi o do norte-americano Keyron Sheard. Em sua primeira temporada no NBB, ele quebrou suas marcas ao chegar a 24 pontos, com seis bolas de três pontos, seis rebotes e duas assistências e continua sendo uma das principais apostas da equipe para o terceiro jogo dos playoffs.

Será mais um tira-teima entre o trio norte-americano formado pelo próprio Keyron, Dawkins e Chris Hayres, e os adversários do Mogi, Larry Taylor, Shamell e Tyrone. Até agora, o duelo está rigorosamente empatado. Concentrado para o terceiro duelo, Keyron disse que falaria do assunto em outra oportunidade porque seu foco está totalmente nos playoffs junto com toda a equipe.

Em seu lugar falou o técnico do Vitória Régis Marreli. “Está tudo tranquilo a equipe, o Chris Hayes ainda manca com aquela dor no joelho, mas o time está bem e concentrado”, disse. O treinador prevê que o Mogi vai vir com tudo para o jogo em busca de devolver a derrota sofrida em seus domínios. “Mas vamos tentar buscar o triunfo e se não conseguir levar para Salvador para tentar vencer e levar para o quinto jogo”, ponderou Marrelli.

O quarto confronto, forçado pelo triunfo da equipe rubro-negra no segundo jogo, ainda será definido o dia e horário. No tempo que ainda falta para a nova partida do mata-mata, os jogadores vão rever o vídeo da partida disputada em Mogi e descansar ao máximo para estarem recuperados do desgaste da competição.

A aguerrida equipe baiana conseguiu um feito considerado importante no NBB 2016/17, já que o Mogi só havia sido derrotado no ginásio Hugão apenas duas vezes nesta temporada. Antes de perder para os baianos, o Mogi tinha sofrido reveses apenas para a forte equipe do Flamengo e contra o Macaé, no primeiro turno da fase de classificação.

