Em Miami, Scheidt celebra prata no 1º evento na classe Star em 2018

Robert Scheidt iniciou a temporada 2018 com uma medalha de prata. Em evento concluído no último sábado em Miami, nos Estados Unidos, o velejador multicampeão foi o segundo colocado na disputa da classe Star da Bacardi Cup ao lado do proeiro norte-americano Brian Faith.

Na última regata do evento, Scheidt ficou na segunda colocação, o que o levou a subir uma posição na classificação geral. Com 16 pontos perdidos, ficou a apenas dois dos campeões, os italianos Diego Negri e Sergio Lambertenghi.

"Foi ótimo ter vindo para Miami. Fizemos uma competição consistente e conseguimos um bom resultado. Foi ótimo ter velejado na Bacardi Cup, com tantos barcos em um nível tão alto", analisou o brasileiro.

Após a abrir a sua temporada na Star, Scheidt tem como grande objetivo nessa classe em 2018 a disputa da SSL Finals, em dezembro, nas Bahamas, onde foi medalhista de prata em 2017. No fim de março, ele deverá participar do Campeonato Paulista, em Guarapiranga. "No segundo semestre, vou encaixar o Campeonato Sul-Americano, no Rio de Janeiro, em novembro. Mas pode ser que eu ainda entre em mais competições. Tudo vai depender da agenda", revelou.

O resultado de Scheidt foi o melhor dos brasileiros no evento disputado em Miami. Lars Grael e Samuel Gonçalves terminaram na quarta posição e Bruno Prada, que veleja com o norte-americano Augie Diaz, ficou na 12º colocação. Os outros representantes do País foram Alessandro Pascolato/Henry Boening (27º lugar), Admar Gonzaga Neto/Alexandre Figueiredo de Freitas (32º), Fabio Prada/Cristiano Ruschmann (40º), Marcelo Fuchs/Ubiratan Matos (76º).

Além de competir na Star, Scheidt também participará de provas de vela oceânica em 2018. Ele vai integrar a equipe Phoenix na TP 52, sendo que a primeira disputa será em maio, em uma regata preparatória em Palma de Maiorca, na Espanha.

