Em Madrid, Real tenta evitar zebra na Liga dos Campeões

Presente nas semifinais da Liga dos Campeões desde a temporada 2010/11, o Real Madrid recebe nesta terça-feira, 12, o Wolfsburg com a obrigação de vencer para manter o desempenho dos últimos anos no torneio, depois da derrota por 2 a 0 na ida. A bola rola no Bernabéu a partir das 15h45.

Depois de vencer e diminuir a distância para o líder Barcelona no Espanhol, o Real volta suas atenções à Liga dos Campeões. Sobre a necessidade de vencer por três gols de diferença, o técnico Zidane afirmou que o time precisa de calma em campo.

"É uma partida importante, mas temos que ter muita cabeça, não vamos ganhar em 10 ou 15 minutos. Temos que estar concentrados do primeiro minuto até o último", afirmou o francês.

Para a partida decisiva, o comandante merengue tem todo o elenco à disposição, com o zagueiro Varane voltando de lesão. Zidane deve realizar uma mudança na lateral direita. Criticado na derrota na Alemanha, Danilo deve ser substituído por Carvajal.

Entretanto, outro brasileiro deve ser mantido no time titular. O volante Casemiro se tornou peça fundamental no sistema de marcação do comandante francês, deixando o colombiano James Rodríguez no banco de reservas.

"Sabemos de sua importância quando estamos no ataque e Casemiro pensa muito quando temos a bola. Não podemos ser vazados se quisermos a virada. O mais importante é jogar futebol", comentou Zidane na coletiva.

Campanha inédita

Depois de alcançar as quartas de finais da Liga dos Campeões pela 1ª vez, o Wolfsburg tenta manter a campanha histórica e chegar à sua 1ª semifinal.

"Podemos passar da eliminatória. Sabíamos que precisaríamos de dois dias magníficos. Já tivemos um, e agora precisamos de outro. Não estamos bem no Alemão, mas esperamos seguir na Champions", afirmou o técnico Dieter Hecking.

Em campo, Hecking tambem vai ter força máxima para o jogo. No último jogo do Alemão, o técnico poupou o meia Draxler e outros atletas, para evitar lesões para a decisão.

Sobre o clima de guerra citado pelos atletas adversários, o volante Guilavogui afirmou estar motivado. "Os jogadores falaram em guerra e teremos que responder. Devemos seguir as indicações do treinador para entrarmos na história", comentou o jogador.

Outro tema discutido nas coletivas foi a arbitragem. Dirigentes do clube alemão afirmaram estarem preocupados com possíveis erros à favor do Real. "Não vão acontecer coisas estranhas. Nós, o Real Madrid e o árbitro vamos fazer o melhor que pudermos", negou o comandante Hecking.

adblock ativo