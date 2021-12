Em jogo equilibrado, Botafogo e Grêmio ficam no 0 a 0 nas quartas da Libertadores

Botafogo e Grêmio fizeram uma partida igual, com muita marcação e poucas chances de gol para os dois lados, e ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira, 13, no estádio do Engenhão, no Rio, pela rodada de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O resultado frustrou a grande maioria dos pouco mais de 36 mil torcedores que assistiram ao duelo.

O duelo da volta será na próxima quarta, às 21h45, desta vez com mando do Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O Botafogo terá uma pequena vantagem, que é poder empatar com gols para avançar às semifinais. Um novo 0 a 0 levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

Em campo, o Botafogo não conseguiu ser incisivo no Engenhão como foi nas partidas anteriores pela Libertadores - vitórias sobre Colo-Colo (Chile), Olimpia (Paraguai), Estudiantes (Argentina), Atlético Nacional (Colômbia) e Nacional (Uruguai). A forte marcação do Grêmio impediu as jogadas dos rápidos Rodrigo Pimpão e João Paulo para o centroavante Roger.

Do outro lado, o Grêmio teve os desfalques do zagueiro Pedro Geromel e do atacante Luan, o que fez o técnico Renato Gaúcho adotar uma postura mais cautelosa. Na base da marcação e saída rápida para o contra-ataque, o time gaúcho pouco assustou a meta defendida pelo goleiro paraguaio Gatito Fernández.

Com poucas chances de gol, sobraram reclamações para o árbitro venezuelano José Argote, que deixou de dar cartões amarelos e, principalmente, dois pênaltis - um para cada lado. No primeiro tempo, o Grêmio reclamou de um toque de mão do zagueiro argentino Joel Carli. Na segunda etapa foi a vez do Botafogo chiar de uma falta do lateral-direito Edílson no lateral-esquerdo Gilson.

Antes do duelo decisivo da próxima quarta-feira, os dois clubes jogarão pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. Pela 24.ª rodada, neste sábado, às 19 horas, o Botafogo receberá o Santos, no estádio do Engenhão. No dia seguinte, às 16 horas, o Grêmio jogará em casa contra a Chapecoense, em Porto Alegre. É bem provável que os técnicos escalarão times alternativos.

Na Argentina

No jogo que abriu as quartas de final da Libertadores, o San Lorenzo venceu o duelo argentino contra o Lanús por 2 a 0, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Os dois gols foram marcados pelo meia Nicolas Blandi, sendo o segundo em uma cobrança de pênalti.

O confronto da volta será na quinta da próxima semana, às 21h45 (de Brasília), desta vez com mando do Lanús, no estádio Ciudad de Lanús, em Lanús (região da Grande Buenos Aires). O time da casa precisará vencer por três ou mais gols de vantagem para avançar. Um novo 2 a 0, para os mandantes, levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

BOTAFOGO 0 x 0 GRÊMIO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Bruno Silva, João Paulo (Rodrigo Lindoso) e Leo Valencia (Marcus Vinícius); Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger. Técnico: Jair Ventura.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro, Léo Moura (Rafael Thyere) e Fernandinho; Lucas Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Fernandes e Rodrigo Pimpão (Botafogo).

ÁRBITRO - José Argote (Fifa/Venezuela).

RENDA - R$ 2.029.375,00.

PÚBLICO - 33.235 pagantes (36.034 no total).

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

