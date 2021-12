Em jogo emocionante, Bahia marca no fim, mas leva empate do Coxa nos acréscimos

Em jogo emocionante contra o líder da Série B, o Bahia perdeu pênalti no primeiro tempo, abriu o placar aos 40 minutos da etapa final, mas cedeu o empate nos acréscimos e saiu de campo com apenas um ponto do empate por 1 a 1 com o Coritiba, na noite desta terça-feira, em Pituaçu, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Jael desperdiçou a cobrança, mas o atacante Everton marcou pouco depois de entrar em campo no lugar de Adriano. Bill igualou para o Coxa.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 59 pontos e caiu uma posição, já que o Figueirense venceu o Ipatinga e também alcançou os 59 e leva a melhor no saldo de gols: 26 contra 19. Agora, a equipe comandada por Márcio Araújo tem dois jogos fora de casa para ficar ainda mais perto do acesso. Neste sábado, enfrenta o Brasiliense, às 16h (horário da Bahia). Na próxima terça, 9, encara o América-MG, derrotado pelo Paraná por 1 a 0 e quarto colocado, somando 55.

O jogo – O Coritiba teve uma maior posse de bola durante toda a partida e criou jogadas perigosas logo no início. Em cobranças de falta, Marcos Aurélio e Tcheco deram trabalho ao goleiro Fernando.

Aos 25 minutos, um susto que esfriou um pouco a empolgação com a partida. O lateral-esquerdo Triguinho chegou livre na área para marcar, mas Luizão afastou o perigo. No lance, o jogador do Coritiba se chocou com o goleiro Fernando, fraturou a perna esquerda e foi para o Hospital Geral do Estado.

A partida ficou parada por oito minutos e, quando a bola voltou a rolar, o Bahia foi superior e teve um pênalti a seu favor. Adriano caiu diante da marcação e o árbitro marcou. Na cobrança, Jael bateu rasteiro, no canto esquerdo, deslocando o goleiro Vanderlei, mas mandou para fora.



Em outro lance, os jogadores do Tricolor reclamaram um pênalti, quando Morais cruzou a bola para a área e o zagueiro do Coritiba tirou com o braço, mas o árbitro mandou o lance seguir.



Na segunda etapa, a equipe paranaense manteve sua superioridade e criou algumas chances, mas foi o Bahia que marcou o primeiro. Aos 40, pouco depois de entrar no lugar de Adriano, o reserva Everton recebeu lançamento de Gral por trás da zaga e tocou por cima na saída do goleiro.

Quando a festa parecia certa, o atacante Bill entrou no lugar de Tcheco para decretar o empate. O jogador recebeu uma bola na entrada da área e chutou forte, no canto esquerdo de Fernando.

BAHIA 1 X 1 CORITIBA



Local: Pituaçu, em Salvador (BA)

Público: 32.157 pagantes

Árbitro: Marcos André Gomes da Penha (ES)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e José Ricardo Maciel Linhares (ES).



Gols: Everton (aos 40 min da 2º etapa) para o Bahia; Bill (aos 47 do 2º tempo) para o Coritiba.

Cartões amarelos: Arilton e Jael (Bahia); Cleiton, Ângelo, Enrico (Coritiba).



Bahia: Fernando; Arilton (Ananias), Luizão, Nen e Ávine; Marcone, Fábio Bahia, Hélder e Morais; Adriano (Everton) e Jael (Rodrigo Gral). Técnico: Márcio Araújo.

Coritiba: Vanderlei; Ângelo (Willlian), Jeci, Cleiton e Triguinho (Lucas Mendes); Leandro Donizete, Tcheco (Bill) e Rafinha; Marcos Aurélio, Enrico e Leonardo. Técnico: Ney Franco.



