Em jogo emocionante, Bahia bate América-MG e fica mais perto do acesso

Em partida emocionante, o Bahia soube segurar o resultado de 1 a 0 diante do América-MG, na terça-feira, 9, para garantir mais um triunfo fora de casa e ficar mais perto da Série A de 2011. O atacante Jael marcou o único gol da partida, válida pela 35ª rodada da Série B, que foi realizada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Com o resultado, o Tricolor alcançou os 62 pontos e permaneceu na terceira posição da competição, abrindo quatro pontos do quarto colocado, o América-MG. Além disso, o Esquadrão tem seis pontos a mais que a Portuguesa, primeira equipe fora do G4.

Agora, o Esquadrão tem dois jogos em Pituaçu para carimbar o acesso à elite do futebol brasileiro. Neste sábado, 13, o time de Márcio Araújo enfrenta a Portuguesa, às 20h (horário da Bahia). No dia 20, o Bahia vai jogar com o Santo André.

Para a partida contra a Lusa, o Tricolor terá três desfalques em decorrência do acúmulo de cartões amarelos: o goleiro Fernando, o zagueiro Luizão e o volante Leandro.

O jogo – Dentro de seus domínios, o América-MG iniciou a partida no ataque e apostou no atacante Euller, que deu trabalho ao setor defensivo tricolor. Aos 16 minutos, o jogador apareceu livre para chutar de fora da área, mas a bola foi para fora. O meia-atacante Irênio também tentou marcar em cobrança de falta, mas o goleiro Fernando estava bem colocado e efetou a defesa.

Mesmo com a pressão mineira, o Bahia soube explorar os contra-ataques e marcou o gol da vitória com Jael. Aos 27, o atacante recebeu passe de Adriano fora da área, puxou para a perna esquerda e bateu rasteiro, no canto direito de Flávio, para marcar um belo gol.



Aos 36, Adriano puxou contra-ataque e tabelou com Jael antes de aparecer na cara do gol. O goleiro Flávio derrubou o atacante fora da área e acabou sendo expulso por evitar o gol do Tricolor com falta. Com isso, França, goleiro reserva do time mineiro, entrou no lugar de Euller e substituiu o camisa 1.



Na segunda etapa, o técnico Mauro Fernandes colocou o América-MG no ataque, substituindo o zagueiro Preto pelo atacante Thiago Silvy. Além disso, o treinador sacou o veterano Irênio e colocou Weslley para dar mais agilidade ao toque de bola do time mineiro.



Com as alterações, o Bahia se fechou na defesa e foi pressionado durante todo o segundo tempo. Aos 17 minutos, após cruzamento de Dudu da direita, Leandro caiu na área e deixou Fábio Júnior livre. O atacante matou a bola no peito e chutou, mas Fernando fez bela defesa para evitar o gol americano.



O técnico Márcio Araújo substituiu Morais por Rogerinho e colocou Everton no lugar de Adriano, mas o time não conseguiu melhorar e continuou recuado. Ananias jogou improvisado na lateral direita e foi bem, mas cansou e também foi substituído. Arilton entrou no seu lugar.

Aos 37, o Coelho teve a melhor chance da segunda etapa, quando o lateral-esquerdo Rodrigo aproveitou cobrança de falta em dois toques para chutar rasteiro, no canto direito de Fernando, mas a bola bateu na trave. Thiago Silvy ainda tentou no fim do jogo, mas seu chute de fora da área foi para fora e o Bahia conseguiu segurar o resultado.



América-MG 0x1 Bahia

Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS)

Assistentes: Ednilson Corona (Fifa/SP) e José Antônio Chaves Franco Filho (RS)

Gol: Jael (aos 27 min do 1º tempo) para o Bahia.

Cartões amarelos: Luizão, Fernando e Leandro (Bahia).

Cartão vermelho: Flávio (América).

América-MG: Flávio; Micão, Preto (Thiago Silvy) e Gabriel; Marcos Rocha, Dudu, Leandro Ferreira, Irênio (Weslley) e Rodrigo; Euller (França) e Fábio Júnior. Técnico: Mauro Fernandes.

Bahia: Fernando; Ananias (Arilton), Luizão, Nen e Ávine; Leandro, Marcone, Fábio Bahia e Morais (Rogerinho); Adriano (Everton) e Jael. Técnico: Márcio Araújo.

