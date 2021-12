Em jogo adiado pela chuva, Nadal salva 4 set points e supera Bolelli na estreia

A estreia de Rafael Nadal em Roland Garros "durou" dois dias e foi mais complicada do que se previa, mas terminou com vitória do espanhol, a 80ª da sua carreira no Grand Slam parisiense. Nesta terça-feira, 29, o número 1 do mundo derrotou o italiano Simone Bolelli por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 7/6 (11/9), em 2 horas e 57 minutos, na quadra Philippe Chatrier.

Dez vezes campeão em Roland Garros, Nadal iniciou o seu jogo de estreia na edição de 2018 do evento na segunda-feira. Mas o duelo não pôde ser concluído em razão da chuva em Paris. E nesta terça, o espanhol chegou a estar em desvantagem de 6/3 no tie-break do terceiro set, com Bolelli desperdiçando quatro oportunidades de fechar a parcial antes de sucumbir.

Quando o duelo foi paralisado, Nadal havia vencido os dois sets iniciais, mas perdia a terceira parcial por 3/0. Bolelli não conseguiu sustentar a vantagem, logo vendo o espanhol igualando o placar. A definição do set, então, foi para o tie-break. E após evitar o triunfo do italiano, Nadal teve dois match-points desperdiçados, antes de assegurar o seu triunfo no terceiro.

O adversário de Nadal na segunda rodada de Roland Garros já está definido e vai ser o argentino Guido Pella, número 78 do mundo, que fez 6/2, 6/3 e 6/4 no português João Sousa. O espanhol o derrotou no ano passado no Masters 1000 de Indian Wells.

CILIC, ISNER E ANDERSON TAMBÉM VENCEM - Em duelo que chegou a ser paralisado nesta terça-feira em Paris por causa da chuva, o croata Marin Cilic, o número 4 do mundo, avançou ao derrotar o australiano James Duckworth, hoje apenas o 1072º colocado no ranking da ATP, por 6/3, 7/5 e 7/6 (7/4), em 2 horas e 16 minutos.

A agressividade de Cilic fez a diferença, com 47 winners, 20 a mais do que os disparados pelo australiano. O seu próximo rival vai ser o polonês Hubert Hurkacz, o número 188 do mundo e que veio do qualifying. Ele superou o norte-americano Tennys Sandgren por 6/2, 6/2, 3/6 e 6/3.

Outros dois tenistas do Top 10 também venceram nesta terça-feira em Paris em sets diretos. O sul-africano Kevin Anderson, o número 7 do mundo, massacrou o italiano Paolo Lorenzi, o 74º colocado no ranking, por 6/1, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 42 minutos.

Anderson fez 19 aces e disparou 49 winners, 30 a mais do que o tenista italiano. O seu rival na segunda rodada de Roland Garros vai ser o uruguaio Pablo Cuevas, que bateu o esloveno Aljaz Bedene por 6/4, 6/3 e 6/2.

Já o norte-americano John Isner, o número dez do mundo, derrotou o compatriota Noah Rubin (173º) por 6/3, 7/6 (9/7) e 7/6 (9/7), em 2 horas e 18 minutos, tendo disparado 28 aces, 23 a mais do que o seu oponente. O seu rival na segunda rodada vai ser o argentino Horacio Zeballos, que bateu o japonês Yuichi Sugita por 6/4, 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2.

Também nesta terça-feira, o britânico Kyle Edmund, o 17º colocado no ranking, passou pelo australiano Alex de Minaur (105º) por 6/2, 6/4 e 6/3, e agora terá pela frente o húngaro Marton Fucsovics. E o italiano Fabio Fognini, o número 18 do mundo, derrotou o espanhol Pablo Andujar (128º) por 6/4, 6/2 e 6/1.

Além disso, o canadense Denis Shapovalov, o norte-americano Steve Johnson, e os alemães Maximilian Marterer e Jan-Lennard Struff e o italiano Thomas Fabbiano venceram seus jogos, nesta terça, pela primeira rodada de Roland Garros.

adblock ativo