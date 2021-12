Em grande jogo, Vitória luta muito e empata com o Flamengo

O Vitória lutou muito, ficou duas vezes à frente no placar, mas acabou cedendo o empate em 2 a 2 no fim do jogo contra o Flamengo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O rubro-negro baiano marcou com Júnior e Schwenck e sofreu dois gols de Kléberson, em noite iluminada.

O time comandado interinamente por Ricardo Silva fica na 15ª posição. Provavelmente já com Toninho Cerezo no comando, o time baiano volta a campo na próxima quarta-feira, 15, contra o Ceará, às 22h, no Barradão.





O jogo – O Flamengo começou melhor, com amplo domínio da bola. Apesar disso, o time da casa não conseguia transformar a posse em jogadas perigosas, esbarrando na defesa do Vitória e na incapacidade de Val Baiano, o responsável por acabar com um jejum de mais de mil minutos por parte do ataque do Fla.

O Vitória demorou a se entender em campo, mas, quando o fez, surpreendeu o rival e só não marcou por mérito do goleiro Marcelo Lomba, que fez defesas espetaculares em chutes de Júnior.

A segunda etapa começou como terminou a primeira: com o Vitória pressionando. Logo aos 5 minutos, Lomba fez mais uma grande defesa, salvando o Fla de tomar o gol iminente.

Aos 25 minutos, Schwenck, que acabara de entrar, desviou com o pé uma bola cruzada por Ramon. Júnior seguiu a continuidade da jogada e tocou de cabeça para dentro. 1 a 0 Vitória.

Já no desespero, o Flamengo conseguiu o empate oito minutos depois. Mesmo marcado por dois, Diego Maurício viu Kléberson chegar de surpresa à área. O atacante, que também havia acabado de entrar em campo, deixou o pentacampeão sozinho, em frente à Viáfara. Experiente, o meia marcou.

O Leão contragolpeou com um golaço. Da esquerda, Eduardo fez um belíssimo lançamento em diagonal para Schwenck, que bateu de primeira, já na área, sem dar chances a Lomba.

Apenas um minuto depois, Kléberson salvou o Fla da derrota. Rafael Galhardo recebeu na área, caiu, e a bola sobrou para Val Baiano. O criticado atacante, mesmo em frente à Viáfara, conseguiu mandar na trave. No rebote, Kléberson pôs para dentro.

Flamengo 2 x 2 Vitória

Partida válida pela 21ª rodada da Série A

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda, RJ

Flamengo: Marcelo Lomba; David, Jean e Ronaldo Angelim (Kléberson); Everton Silva (Diego Maurício), Correa, Petkovic (Rafael Galhardo), Toró e Juan; Deivid e Val Baiano. Técnico: Silas.

Vitória: Viáfara; Léo, Wallace, Anderson Martins e Eduardo; Vanderson, Ricardo Conceição, Bida e Ramon (Renato); Júnior e Elkeson (Schwenck). Técnico: Ricardo Silva.

Gols: Júnior, aos 25 do 2º tempo; Kléberson, aos 33 do 2º tempo; Schwenck, aos 38 do 2º tempo; e Kléberson, aos 39 do 2º tempo.

Cartões amarelos: Val Baiano (Flamengo); Júnior, Léo e Vanderson (Vitória)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Ednílson Corona (Fifa) e João Bourgalber Nobre Chaves (SP)

