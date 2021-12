Em grande fase, Tite é festejado por torcedores no hotel da seleção

A sexta-feira foi de folga para a seleção brasileira, que venceu o Uruguai por 4 a 1 na noite desta quinta. Mas nada que impedisse alguns torcedores de irem ao hotel em que a delegação está hospedada, em Guarulhos, para tentar tirar fotos e pedir autógrafos de alguns de seus ídolos. Tite, técnico da equipe, foi um dos mais saudados.

"Muito obrigado pelo que você fez pelo Corinthians e vem fazendo também pela seleção", disse um torcedor, que exibiu orgulhoso a camisa do Corinthians, clube em que Tite fez história, ao conquistar Libertadores, Mundial de Clubes, além de duas edições do Campeonato Brasileiro, entre outros títulos.

O treinador, que em oito jogos à frente da seleção venceu todos eles, sendo sete pelas Eliminatórias e um amistoso contra a Colômbia, foi um dos primeiros integrantes da seleção a retornar ao hotel neste dia de folga, por volta das 18 horas.

Neste sábado, a equipe brasileira faz um treino aberto no estádio do Morumbi. No domingo e na segunda, os treinos acontecem no Itaquerão, palco do jogo contra o Paraguai, marcado para 21h45 da próxima terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

