Em grande fase, Bernard espera nova chance nos EUA

Titular diante da Austrália no último sábado, quando ajudou o Brasil a golear por 6 a 0 no amistoso realizado no Estádio Mané Garrincha, Bernard espera ter a sua boa atuação em Brasília premiada nesta terça-feira, quando a seleção brasileira voltará a campo para encarar Portugal, no Gillette Stadium, às 22 horas (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos.

Destaque ao entrar bem na equipe no decorrer dos jogos da vitoriosa da campanha da Copa das Confederações, realizada em junho, o meia-atacante acabou aproveitando o fato de o time nacional não ter contado com Hulk, lesionado, diante dos australianos. Além de ser incisivo como de costume no ataque, ele soube ajudar Ramires, substituto direto de Oscar, outro desfalque por lesão, na armação de jogadas.

Desta forma, Bernard espera ganhar nova chance no time titular diante dos portugueses, contra os quais irá atuar depois de ter completado 21 anos de idade no último domingo. Novo reforço do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Bernard reeditou com o atacante Jô, no último sábado, o passado recente de glórias que viveram como companheiros de Atlético-MG, pelo qual se sagraram campeões da Copa Libertadores nesta temporada.

Por causa do seu 21 anos de idade recém-completados, Bernard ganhou no último domingo um bolo da CBF, no qual foi exibida a frase "feliz aniversário" em inglês. Na noite do mesmo dia, ele realizou com os seus companheiros um trabalho regenerativo na academia do hotel onde a seleção está hospedada em Boston.

O técnico Luiz Felipe Scolari deverá definir em um treino na tarde desta segunda-feira o time que irá a campo contra Portugal. A principal novidade que deverá ser confirmada é o retorno de Oscar ao time. Titular absoluto, o meia do Chelsea só não pegou a Austrália por ter se lesionado em um treino na quinta-feira, em Brasília.

