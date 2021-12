Estadão Conteúdo Em Goiânia, Thiago Camilo é pole pela terceira vez seguida em 2019 na Stock Car

Thiago Camilo obteve neste sábado um feito inédito para sua carreira na Stock Car, iniciada em 2003. O piloto da Ipiranga Racing conquistou a pole da etapa de Goiânia, a terceira da temporada de 2019, se tornando o primeiro a largar na frente em uma corrida pela terceira vez consecutiva desde Cacá Bueno sete anos atrás.

Apesar do favoritismo de Ricardo Zonta, que liderou os treinos livres e tinha a melhor volta do final de semana, Thiago Camilo mostrou que era candidato à pole logo de cara ao liderar o Q1 e ser terceiro no Q2. Penúltimo a ir para a pista na fase final, viu em Daniel Serra o seu principal adversário, mas o atual bicampeão ficou 0s030 atrás (1min24s199 contra 1min24s219).

"Graças a Deus estou tendo tranquilidade para fazer uma boa volta lançada e neste ano é a terceira vez que consigo tirar 100% do equipamento. Quando o Daniel (Serra) estava no meio da volta dele, eu sabia que seria muito difícil ele tirar a pole de mim porque o setor final foi praticamente perfeito. Estou muito feliz com o trabalho da equipe, mas vamos pensar no amanhã", celebrou o pole.

Daniel Serra não se abalou muito ao perder a primeira posição no grid de largada. "O Thiago está muito bem e estamos muito próximos, então cada detalhe faz diferença. Eu fui muito forte na curva 1 e acabei errando um pouquinho, mas foi bom, vamos ver amanhã (domingo), vai ser uma boa corrida", disse.

Depois de dominar os treinos livres, Zonta teve de se conformar com a segunda fila, que será dividida com o seu antigo parceiro de Fórmula 1, Rubens Barrichello, em seu melhor desempenho do ano em classificação. Ricardo Maurício, parceiro de Serra, e Max Wilson, da RCM, completaram a relação dos seis primeiros colocados.

"Estou muito otimista em ganhar mais uma. Ficamos o fim de semana todo entre os mais rápidos, liderando vários treinos e o carro está rápido tanto com acerto para a classificação quanto para corrida", relatou Zonta. "Quanta emoção foi hoje (sábado). É bem típico Barrichello, Corinthians, rsrs. Passamos em 15.º de 15 no Q1, em sexto de 6 no Q2 e melhoramos no Q3. Só dá pra ficar feliz", completou Rubinho, líder do campeonato.

Entre os eliminados no Q2, destaque para o nono lugar de Cacá Bueno e o 12.º de Átila Abreu em seu retorno às pistas após o acidente no treino oficial de classificação para a etapa do Velopark, em abril. A terceira etapa da Stock Car têm largada marcada para as 13 horas deste domingo.

adblock ativo