'Em forma', Messi e Neymar devem atuar no sábado

O técnico Luiz Enrique indicou nesta sexta-feira que deverá escalar Lionel Messi e Neymar entre os titulares do Barcelona no duelo diante do Athletic Bilbao, neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O treinador garantiu que ambos estão "em forma" para o duelo e devem ser escalados juntos pela primeira vez na temporada.

"O Neymar está em ótima forma para jogar, assim como quase todos", declarou Luis Enrique, antes de apontar que Messi também deverá ser escalado, uma vez que "trabalhou durante toda a semana separado do grupo e depois se juntou aos companheiros".

Depois de se recuperar da fratura de uma vértebra das costas, Neymar sofreu um problema no tornozelo durante treinamento do Barcelona. Isso o tirou da estreia da equipe no Espanhol, diante do Elche, e fez com que ele entrasse somente no segundo tempo diante do Villarreal, na segunda rodada. Mas o jogador atuou normalmente nos amistosos do Brasil contra Colômbia e Equador e mostrou estar recuperado.

Já Messi era dúvida para este sábado depois de sentir desconforto muscular diante do Villarreal. Ele inclusive foi cortado da seleção argentina que derrotou a Alemanha em amistoso realizado no último dia 3. Durante a semana, no entanto, o craque voltou a treinar normalmente e por isso será escalado.

Iniesta, Mathieu e Vermaelen foram outros que voltaram a treinar durante a semana e devem estar disponíveis para pegar um Athletic Bilbao que preocupa Luis Enrique. "Pressão e estratégia são duas grandes armas do Bilbao. Eles são os melhores em pressionar no ataque", alertou o treinador.

