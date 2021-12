Em estreia nos galos, Aldo enfrenta Moraes pelo UFC 245 neste sábado

Se engana quem pensa que as principais lutas do UFC 245 neste sábado, 14, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, estão apenas nas três defesas de cinturão do evento. Completando o card principal, a luta de compatriotas envolvendo José Aldo e Marlon Moraes promete tirar o fôlego dos brasileiros amantes do MMA. O combate marca a estreia do manauara na categoria dos galos (até 61,2 kg) [confira card completo abaixo].

Em coletiva com a imprensa realizada na quarta, 11, ambos os lutadores fizeram questão de ratificar o foco voltado para o confronto deste sábado. A necessidade de vencer se dá muito pelo fato de que os dois atletas vem de derrotas dentro da categoria. Enquanto Aldo foi batido pelo australiano Alexander Volkanovski, por decisão unânime, Moraes foi nocauteado diante de Henry Cejudo, em combate pelo cinturão do peso-galo.

"Quero vencer, não estou pensando em ter como isso de ter retorno quanto a fãs. Meu objetivo é lutar com os melhores, mostrar minha história como cheguei e quem sabe um dia ser campeão. Sonho não morreu. Estou trabalhando e quem sabe a gente possa ter uma oportunidade de fazer tudo diferente", declarou o lutador carioca.

Por parte de Aldo, os questionamentos giraram em torno do corte de peso para descer de divisão. "Não me importa (a repercussão). O que me importa é o José Aldo, o resto é o resto. Todo mundo estava acostumado a me ver de uma maneira e agora mudou, mas só os verdadeiros campeões sabem. Eu nunca fiz uma dieta, nunca fiz nada disso. Acho que todo mundo tomou um susto comigo. Quando eu falo o peso que eu estou, ninguém acredita pelo fato que, no peso-pena, eu batia com dificuldade. Para mim, é a coisa mais fácil. Minha cabeça foi feita para isso", declarou o ex-campeão dos penas.

Segundo Marlon Moraes, a mudança de peso de José Aldo foi uma estratégia adotada para encurtar o caminho até a retomada de um novo cinturão da categoria. "Ele quer ser campeão. Para ele hoje seria o caminho mais curto (ir para os galos), do que subindo (para os leves), porque os atletas dessa categoria são bem maiores. E no peso-pena ele ficou sem chance de lutar com o Max (Holloway). Foi o caminho mais curto de chegar até uma disputa de cinturão".

Apesar da mudança, Aldo se mantém confiante para o embate. Em um passado um pouco distante, ambos chegaram a treinar juntos. Por isso, o amazonense disse conhecer a forma de lutar do seu adversário e projetou uma redenção em seu cartel para a luta de sábado.

"A estratégia a gente monta em cima disso. Ele é um cara já conhecido, é um cara que a gente tem uma aproximação, então a gente já conhece o estilo. Isso ajuda bastante. Ele tem vários pontos fortes, os chutes dele são bons, mas eu acho que a gente está bem treinado, vai neutralizar tudo e vamos vencer", concluiu Aldo.

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

