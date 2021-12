Em entrevista Cristiano Ronaldo diz "sou uma lenda"

Uma coisa que não falta na vida de Cristiano Ronaldo é autoestima e foi isso que o atacante do Real Madrid provou em sua última entrevista para a BBC Inglaterra.

Promovendo o lançamento do seu filme, "Ronaldo", que chegará as telonas mundiais no dia 9 de novembro, o esportista se elegeu o melhor do mundo e afirmou ser uma lenda do futebol.

Se apoiando nos números acumulados em sua carreira - 504 gols em 760 jogos -, o atacante disse ser "inacreditável" em campo: "Tenho que dizer que estar no meu lugar não é fácil. Mas não estou reclamando. Sinto-me feliz. Tudo isso acontece por uma razão. A razão é que eu sou inacreditável em campo.É por isso que as pessoas têm tanto interesse em mim. É simples. Eu sou bom, estou feliz, motivado todo o tempo. Sou muito profissional e quero continuar assim", afirmou sem modéstia.

Continuando com seu autoelogio, o astro do futebol mundial que pretende jogar por mais seis temporadas, disse que se acha melhor que Messi, atacante do Barcelona, e, que ele é uma lenda do esporte.

"Eu não preciso dizer que estou na história do futebol, que sou uma lenda. Os números dizem tudo. Na minha cabeça, eu sou sempre o melhor. Não ligo para o que as pessoas pensam, o que dizem. Na minha cabeça, não só neste ano mas sempre, eu sou sempre o melhor", disse CR7.

