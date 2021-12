Em duelo de líderes, Brasil encara Uruguai em Montevidéu

Ainda no lento processo de recuperação do trauma do 7 a 1, é bom o torcedor brasileiro passar a se acostumar com o cabalístico número 7 também na hora de relacioná-lo a coisas boas.

Esta quinta-feira, 23, é um dia bom para iniciar o exercício, afinal, diante do Uruguai, em Montevidéu, a partir das 20h (da Bahia), a Seleção vai atrás de sua sétima vitória consecutiva nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Todas elas foram sob o elogiado comando de Tite.

No caminho, entretanto, estará um obstáculo bem complicado de superar. Segundo colocado do torneio, quatro pontos atrás do Brasil, o Uruguai tenta manter os 100% de aproveitamento no seu sétimo jogo como mandante nas Eliminatórias. O desempenho no histórico Estádio Centenario inspira temor a qualquer um. Foram 16 gols marcados e apenas um sofrido nas seis partidas anteriores em casa.

Mas a celeste ainda não teve um adversário como a Seleção de Tite. Com o gaúcho como técnico, a equipe conquistou oito triunfos – um deles em amistoso –, anotou 18 tentos e foi vazada só uma vez.

Nesta noite, a perda da sequência de vitórias não seria tão lamentada em caso de um empate. A igualdade levaria o time aos 28 pontos, número que, segundo as contas de Tite, é suficiente para a classificação ao Mundial – neste formato das Eliminatórias, nunca uma equipe ficou de fora da Copa com essa pontuação.

O último encontro no santuário uruguaio, porém, oferece perspectiva de resultado muito melhor. Em 2009, durante as Eliminatórias para a Copa de 2010, o Centenario derrubou lágrimas com uma goleada devastadora da Amarelinha: 4 a 0, gols do baiano Daniel Alves, Luis Fabiano, Juan e Kaká.

Os times

No Brasil, o grande desfalque para esta quinta é a sensação Gabriel Jesus, que, após um início de trajetória empolgante no Manchester City, teve de passar por uma cirurgia por conta de fratura no pé.

No seu lugar, jogará o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, que se compara ao garoto de 19 anos: “Temos um futebol parecido, isso é bom. Gabriel teve a infelicidade de se machucar, mas eu estava nas outras convocações. Já vinha entrando bem e ajudando. Estou preparado”.

No Uruguai, Cavani, artilheiro das Eliminatórias com oito gols, não terá ao lado o parceiro Suárez, suspenso. Seu discurso para o jogo é respeitoso: “O Brasil sempre é favorito. É um dos melhores times do mundo, mas no futebol jamais sabemos o que vai acontecer”.

Uruguai x Brasil - 13ª rodada das Eliminatórias da Copa - América do Sul

Local: Estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai

Quando: Quinta-feira, 23, às 20h

Árbitro: Patricio Loustau

Assistentes: Diego Bonfa e Gustavo Rossi (trio argentino)

Uruguai - Martín Silva, Maxi Pereira, Coates, Godín e Gastón Silva; Arévalo Ríos, Álvaro González e Carlos Sánchez; Vecino, Rolán (Stuani) e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

Brasil - Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

adblock ativo