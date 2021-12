Em duelo brasileiro, Sá bate Melo nas duplas em Metz

As quartas de final da chave de duplas do Torneio de Metz, na França, reservou um duelo brasileiro para esta quinta-feira, 19. Atuando ao lado do australiano Paul Hanley, André Sá passou por Marcelo Melo, que jogava com o austríaco Julian Knowle, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma hora de confronto.

Marcelo Melo não atuou ao lado do croata Ivan Dodig, com quem chegou à semifinal do US Open, no começo do mês. Com isso, André Sá e Paul Hanley aproveitaram o desentrosamento da dupla adversária para vencerem com certa facilidade. Na semifinal, eles terão pela frente os franceses Nicolas Mahut e Jo-Wilfried Tsonga.

Simples

Ainda nesta quinta, foram definidas as quartas de final da chave de simples, com destaque para o cabeça de chave número 2, Gilles Simon, que avançou após derrotar seu compatriota Kenny de Schepper por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Agora, Simon terá pela frente o norte-americano Sam Querrey.

Mas o dia não foi bom para todos os cabeças de chave e Andreas Seppi e Philipp Kohlschreiber, terceiro e quarto favoritos, respectivamente, acabaram eliminados. Seppi caiu diante do francês Nicolas Mahut por 2 a 0, com duplo 6/4, enquanto Kohlschreiber perdia por 2 a 1 o terceiro set para o argentino Carlos Berlocq quando precisou abandonar.

Já o cabeça de chave número 8, o alemão Florian Mayer, derrotou o eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. No outro jogo do dia, o alemão Benjamin Becker eliminou o francês Albano Olivetti por 2 a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/3 e 6/1.

