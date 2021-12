Em dobradinha da McLaren, Hamilton vence no Canadá e assume liderança

O piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, venceu neste domingo o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 de ponta a ponta e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos após oito corridas.



Em uma corrida repleta de ultrapassagens e toques entre carros, o inglês Jenson Button, também da McLaren, foi o segundo colocado, logo à frente do espanhol Fernando Alonso, da Ferrari.

Classificação do GP do Canadá:

1) Lewis Hamilton – McLaren

2) Jenson Button - McLaren

3) Fernando Alonso - Ferrari

4) Sebastian Vettel - Red Bull

5) Mark Webber - Red Bull

6) Nico Rosberg - Mercedes

7) Robert Kubica - Renault

8) Sébastien Buemi - Toro Rosso

9) Vitantonio Liuzzi - Force India

10) Adrian Sutil - Force India

11) Michael Schumacher - Mercedes

12) Jaime Alguersuari - Toro Rosso

13) Nico Hulkenberg - Williams

14) Rubens Barrichello - Williams

15) Felipe Massa - Ferrari

16) Heikki Kovalainen - Lotus

17) Vitaly Petrov - Renault

18) Karun Chandhok - Hispania

19) Lucas di Grassi - Virgin



Abandonaram:



20) Timo Glock - Virgin

21) Jarno Trulli - Lotus

22) Pedro de la Rosa - Sauber

23) Bruno Senna - Hispania

24) Kamui Kobayashi - Sauber

