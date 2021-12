Em dia de protestos, Maradona envia mensagem para Dilma

Este domingo, 13, foi marcado por diversas manifestações por todo país favoráveis à saída de Dilma Rousseff da presidência. Em meio a tantas críticas, a governante ganhou o apoio inesperado de um grande nome do futebol mundial: Diego Maradona.



O ídolo argentino postou uma mensagem de solidariedade em sua página no Facebook, para Dilma que vive um momento turbulento no cargo.



'Quero enviar o meu apoio à Sra. Presidente Dilma Rousseff, meu coração está contigo', escreveu o argentino.







Quiero enviar mi apoyo a la Sra. Presidenta Dilma Rousseff, mi corazón está contigo. Posted by Diego Maradona on Domingo, 13 de dezembro de 2015

A mensagem já tinha sido compartilhada por mais de 1.000 pessoas e contava com mais de 9,1 mil curtidas até a publicação desta desta matéria. Maradona é próximo a Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, e tinha relação estreita com Hugo Chávez, ex-governante da Venezuela.

