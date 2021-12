Em dia de acidentes, Button vence GP da Bélgica

Depois de largar na pole position, o inglês Jenson Button liderou de ponto a ponta e venceu o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, 2. O piloto da McLaren chegou aos 101 pontos e está em sexto lugar na disputa do Mundial de pilotos.

Para melhorar, o inglês viu alguns dos seus concorrentes diretos na disputa pelo campeonato abandonar a prova. O espanhol Fernando Alonso, líder do Mundial com 164 pontos, deixou a corrida logo no início após se envolver em acidente com o francês Romain Grosjean. O inglês Lewis Hamilton, quarto no campeonato, também foi atingido e saiu do GP da Bélgica.

Button dividiu o pódio com o alemão Sebastian Vettel, que ficou em segundo, e Kimi Raikkonen em terceiro. Já os brasileiros Felipe Massa (Ferrari) e Bruno Senna (Williams) terminaram em quinto e 12º, respectivamente.

