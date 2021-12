Em depoimento, gremista confirma ofensa mas nega racismo

Menos de 12 horas depois de o Grêmio ser excluído da Copa do Brasil por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a torcedora suspeita de ter cometido atos de racismo contra o goleiro Aranha, do Santos, chegou à delegacia de Porto Alegre na manhã desta quinta-feira, 4, para prestar depoimento.

Patricia Moreira, de 23 anos, confirmou a atitude flagrada pelas câmeras de uma emissora de Tv durante o jogo entre Grêmio e Santos, na última quinta-feira, 28, quando chamou Aranha de "macaco", mas negou que tenha sido uma ofensa racista.

Após o depoimento, o delegado Cleber Ferreira, chefe das delegacias regionais de Porto Alegre, falou sobr eo depoimento da jovem. "Ela admitiu que estava no local e que disse aquelas palavras. Mas negou que tenha intenção racista. Segundo ela, 'foi no embalo' da torcida. Há hinos, músicas que falam 'macaco' na torcida do Grêmio. Todos estavam falando e ela falou também", disse.

A torcedora chegou e saiu do STJD chorando muito. Policiais do grupo de Operações Especiais faziam a vigilância do local, temendo possíveis represálias dos torcedores. Na saída, a torcedora foi surpreendida por um protesto de representantes da União dos Negros pela Igualdade (Unegro) contra ela. "Vem falar com macaco, vem falar com macaco aqui sua racista", gritavam.

Na partida entre Grêmio e Santos, que ocorreu na quinta-feira da semana, pela Copa do Brasil, uma câmera da ESPN Brasil flagrou a torcedora chamando Aranha de "macaco", nas arquibancadas da Arena do Grêmio. Após a divulgação das imagens, Patricia começou a ser alvo de xingamentos e até ameaças em seus perfis nas redes sociais. Temendo maiores represálias, a gremista se refugiou na casa de familiares.

Mesmo após negar a intenção racista da ofensa, Patrícia pode responder por injúria racial. Se for considerada culpada, a sanção varia de um a três anos de prisão, mas cabe o pagamento de fiança.

adblock ativo