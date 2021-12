Em clima pesado, Argentina volta aos treinos no CT do Vitória, em Salvador

A derrota na estreia da Copa América para a Colômbia, por 2 a 0, no sábado, deixou o clima pesado na seleção argentina. A equipe do craque Lionel Messi voltou aos treinos na manhã deste domingo,no Barradão, com os jogadores em silêncio e em um ambiente de preocupação.

O técnico Lionel Scaloni permitiu somente a presença da imprensa nos 15 primeiros minutos da atividade. Apenas foram a campo os jogadores que não foram titulares na partida contra a Colômbia, na Fonte Nova. O atacante Messi e os principais jogadores permaneceram somente na academia, em trabalho regenerativo.

A Argentina teve de mudar o local do treino neste domingo. Nos últimos dias em Salvador a seleção treinou no estádio do Barradão, mas como na tarde deste domingo será a vez do Brasil utilizar o local, a saída foi transferir o treino para o campo anexo, utilizado pelo elenco profissional do Vitória como centro de treinamento.

A seleção argentina se despede de Salvador ainda neste domingo, em direção a Belo Horizonte. Na capital mineira a equipe tem um compromisso importante na quarta-feira, contra o Paraguai, quando tentará se recuperar da derrota na estreia.

