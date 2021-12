Em clima de guerra, Spider volta ao octógono contra Bisping

Anderson Silva está levando muito a sério seu retorno ao octógono após a suspensão de um ano por doping. Pelo menos é que parece pela semana em clima de guerra nos encontros promocionais do combate deste sábado, 27, em Londres, contra Michael Bisping, cipriota radicado na Inglaterra.

O evento, chamado de UFC Londres, se inicia às 14h30 (da Bahia), mas o card principal - que será fechado pelo embate entre Silva e Bisping - está marcado para começar às 18h.

Após muitas provocações nos encontros anteriores, o clima só esquentou nesta sexta-feira, 26, na pesagem. Durante a 'encarada' oficial, Spider - que, inversamente ao que tinha ocorrido dois dias atrás, teve o aperto de mão recusado pelo adversário - chegou a encostar a testa na do oponente e o presidente do UFC, Dana White, precisou intervir com o auxílio de seguranças.

"Este homem é um trapaceiro, uma fraude!", bradou Bisping em entrevista coletiva, enquanto Anderson Silva olhava com cara de deboche. O brasileiro, que seguiu usando a estratégia de falar pouco, afirmou que ainda planeja lutar pelo cinturão dos médios.

O Spider lutou pela última vez em janeiro de 2015, quando venceu o americano Nick Diaz por pontos. Já Bisping vem de dois triunfos consecutivos, diante do americano C.B. Dollaway e do também brasileiro Thales Leites.

Este último, aliás, será o outro representante do país no evento inglês. Ele vai enfrentar Gegard Mousasi - nascido no Irã e com nacionalidade holandesa e armênia. A encarada para o combate, o último antes da luta de Anderson Silva, foi bastante tranquila.

