Em clássico pela Copa Governador, Vitória goleia o Bahia

No aquecimento para o Ba-Vi do Campeonato Brasileiro, o Vitória goleou o Bahia por 3 a 0, pela 2ª rodada da Copa do Governador do Estado. A partida aconteceu no estádio de Pituaçu, no últimdo sábado, 5.

O rubro-negro ao contrário do jogo contra o Galícia, quando jogou com os juniores, entrou com jogadores que vem sendo pouco aproveitados no time principal. Já o Bahia utilizou os garotos da equipe sub-20.

No campo, a maior experiência dos atletas do Leão foi fundamental para o triunfo do Vitória, que foi superior durante toda a partida. Os gols foram marcados por Pedro Oldoni, Rômulo e Leílson.

O rubro-negro é o líder do grupo 1, com seis pontos em dois jogos. O Esquadrão é o segundo colocado do mesmo grupo, com três pontos. Galícia e Jacuipense dividem a terceira posição, com um ponto cada.

Na próxima rodada, o tricolor enfrentará o Galícia no estádio Pituaçu, no sábado, 12, às 17h30. O Esquadrão tem o mando de campo da partida. Já o Vitória duela com o Jacuipense, também no estádio de Pituaçu, no sábado, 12 ás 15h30. A Jacuipense é a anfitriã do jogo.

