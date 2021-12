Em clássico nordestino, Vitória tenta reabilitação no NBB nesta terça

Depois de sofrer três derrotas consecutivas, o Vitória tenta reabilitação no NBB nesta terça-feira, 14, às 19h30, em clássico nordestino contra o Basquete Cearense, no Ginásio Poliesportivo Cajazeiras, em Salvador. Este é o confronto entre as duas únicas equipes do Nordeste na temporada 2016/2017 do torneio

Com 60,9% de aproveitamento, o rubro-negro é o sexto colocado. A equipe baiana acumulou uma sequência de cinco triunfos consecutivos, mas caiu de rendimento e foi derrotado como mandante, diante do Mogi por 60 x 63 e as duas últimas fora de casa, contra o Bauru por 83 x 71 e o Franca por 81 x 74.

Também vindo de derrota, o Basquete Cearense vem logo abaixo na tabela, em 11ª colocado e com 43,5% de aproveitamento. Os visitantes perderam pro Mogi com o placar de 78 x 72 no Ginásio Panela de Pressão.

Retomada

Para o treinador do Vitória Régis Marrelli, chegou a hora de o grupo reencontrar a torcida e também o caminho do triunfo. “Contra o Franca tivemos chance de ganhar, mas não soubemos fechar o jogo. Agora, vamos buscar a vitória", planejou o comandante.

Ele ainda comentou como foi a preparação do time rubro-negro para o jogo. "Treinamos sábado, com atividade na piscina, domingo e segunda-feira, em Cajazeiras. Passamos alguns vídeos do time adversário para os nossos jogadores e, nesta terça, vamos fazer o famoso 'suja roupa', espécie de treino leve no dia do jogo”, explicou o Marrelli, em nota divulgada no site do clube.

No duelo desta noite, o treinador não terá à disposição os norte-americanos Key e Hayes, que seguem no departamento médico. Para acompanhar o jogo, o torcedor rubro-negro precisa levar 1kg de alimento não perecível ao Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

