"Em Cima do Lance": Sardinha e Vicetória no duelo imaginário

Nada de Ju-Ju. Vamos de Ba-Vi na final do Baianão. Pela força da grana, tudo certo. O investimento em um só jogador da dupla equivale aos dois juazeirenses juntos.

E agora, nas próximas duas semanas, mesmo quem não curte futebol nem sabe pra onde vai a bola, terá de ouvir diálogos como o que segue, em toda parte de Salvador e Recôncavo.

- Então, a era dos regulamentos mandrakes está de volta e o Bahia teve coragem de se classificar com apenas oito pontinhos... Osório not dead, heim? Tinha muito disso.

- Os vices adoram ficar remoendo estas histórias de bastidores. Sua Bíblia é aquele livro Futebol, Paixão e Catimba. Tá com medo de encarar o Baêa, pai? Samos de chegada...

- Só se for de chegar em precipício. Você e sua mídia especializada podiam contar quantas vezes você foi vice do Vitória nas últimas décadas quando dá Ba-Vi na final?

- O que vale é o cômputo geral. Não mandei você jogar com acadêmicos e amadores até 1953, ano de seu primeiro título depois de 44 anos na fila, recorde mundial...

- Esse é todo o processo de ypiranguização da Sarda. O excesso de nostalgia. O que importa pra você é ter desenterrado Osório classificando-se desse jeito... Vergonha!

- Nada a ver. Se o Vitória aceitou o regulamento, já é. E se o Vitória é mesmo superior como os números mostram por que o medo de pegar um time que você diz inferior?

- Medo de quê, pelamordedeus. Sua Arena é minha. De Itapaiva, virou 51. Tome vergonha porque o Bahia segue freguês: time feio não acerta jogar em gramado bom.

- Bem, amigo, eu sei é que se deixaram o gigante botar a cabecinha, regulamento frouxo ou não, o certo é que o Bahia vai mostrar mais vez que o Nego é vacilão, time de Prost.

- Você é o típico torcedor sardinha, não sabe nem pra que lado vai o valor do mérito esportivo. Não tem vergonha alguma de ganhar de qualquer jeito. Tricolor médio.

- Claro! Se o clube nasceu para vencer! Embora o lema tenha sido pensado por Amado Bahia Monteiro, o presidente-poeta, em 1938, e não na fundação em 1931, como dizem.

- Nasceu pra se ferrar também, e muito. Rebaixamentos vergonhosos, um jejum de 10 anos sem título, e uma crise administrativa que nunca se resolve. Seu lado B é triste.

- Pior você com não sei quantos mil anos de fundação e nenhuma estrelinha. Eu tenho mais camisa e vou chegar nessa decisão botando a moral. Você verá e vai chorar, Leão.

- Se você tivesse alguma dignidade nem enfrentaria o Vitória, diante de tanta diferença das campanhas dos dois times. Mas seu clube não é esportivo, pra você isso não importa.

- Você vai ter a honra de ampliar sua coleção com um vice muito especial. Vai ser vice com muitos e muitos pontos na frente do campeão. Mas a taça que é bom, vai pro Baêa.

- Quer apostar duas grade? Quem vencer, seca junto com quem perdeu pra mostrar que nossa briga é só na gozação, e no final, nós, como bons baianos, sabemos curtir juntos.

- Aí eu dei valor. Nosso maior título é conquistar de volta a Rivalidade Civilizada, como tem naquele vídeo dos jornalistas Zé Raimundo Silveira e Roberto Perazzo Filho.

-Demorou, então. Vamos recuperar o bom hábito de exercer nossas diferenças sem precisar se matar. Briga só de palavras. Violência é com os mano-lá-deles, do Sudeste.

- Então, toque aqui. Seu Vicetória vai chorar na minha de novo, lamento. Mas eu te consolo secando as grade lá na área de Jorge Dino. Festa tricolor no Barra-Dino.

- Vá marchar sua ré, meu bom sardinha. O Nego é superior. A não ser que você mande aqueles juízes encomendados fazer sentido junto com o regulamento das antigas.



