Em casa, Vitória bate o Campo Mourão no NBB

O Vitória bateu o Campo Mourão na noite desta quinta-feira, 15, por 88 a 79 no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Os destaques da partida foram os gringos. Pelo Leão, o armador norte-americano Kenny Dawkins comandou a equipe com 18 pontos. O cestinha foi um outro armador, o também norte-americano Greg Brown, que marcou 20 pontos.

O Leão volta ao Ginásio de Cajazeiras, neste sábado, 17, às 19h, diante do Paulistano, que é líder da competição.

Reação

Na zona de rebaixamento da competição, o Campo Moutão deixou a diferença na tabela de lado e fez jogo duro contra o Vitória. O primeiro quarto foi vencido pela equipe baiana em placar apertado: 25 a 22.

Em um péssimo segundo quarto, o Rubro-Negro perdeu por 25 a 12 e viu a pequena vantagem de três pontos ser revertida em dez pontos de diferença no total: 47 a 37.

Na volta do intervalo, o Leão partiu para cima em busca da recuperação e conseguiu diminuir para três pontos a diferença alcançada pelo Campo Mourão: 27 a 20.

O último quarto foi de show do Leão. Por 24 a 12, a equipe cresceu no momento certo e venceu com autoridade o vice-lanterna do NBB: 88 a 79.

