Em casa, Santos e Palmeiras jogam por segunda vitória na Liberta

Após estrearem com vitória na Copa Libertadores, Palmeiras e Santos jogam nesta terça-feira, 10, pela segunda rodada da competição. Com a moral elevada, ambos buscam manter os 100% de aproveitamento. O primeiro a entrar em campo será o Peixe, que encara o Delfín-EQU, na Vila Belmiro, às 19h15. Os equatorianos empataram na estreia com o Olímpia, do Paraguai.

Com 43 jogos de Libertadores no currículo, o lateral direito Pará, de 34 anos, fala o que é preciso fazer para conquistar mais três pontos: “Na Libertadores, se você não entra com alma, você perde. Nada melhor do que estrear com o pé direito. Temos um jogo difícil pela frente, mas temos que entrar com a faca nos dentes”.

Para o importante duelo, o Santos não terá a presença da sua torcida. Na eliminação da Libertadores em 2018 para o Independiente-ARG, no Pacaembu, a torcida do Peixe entrou em conflito com a Polícia Militar e o clube acabou punido com dois jogos como mandante com portões fechados.

“É um pouco estranho, mas não é novidade para mim, porque quando eu estava no Flamengo joguei um jogo sem torcida contra o River Plate. É diferente, porque gostamos de jogar para nosso torcedor, que sempre comparece em peso. Amanhã [hoje], temos que entrar como se o estádio estivesse lotado”, falou Pará.

Verdão confiante

Já o Palmeiras recebe o Guaraní-PAR, algoz do arquirrival Corinthians na pré-Libertadores, às 21h30, no Allianz Parque. Os paraguaios, inclusive, também começaram com o pé direito, ao vencer o Bolívar pelo placar de 2 a 0.

O goleiro Weverton, que voltou a ser convocado pelo técnico Tite para servir à Seleção Brasileira, não comentou sobre o fato de adversário do dia ter eliminado o Corinthians, mas falou sobre a pressão para conquistar mais três pontos.

“O que aconteceu com nosso rival não é problema nosso. Temos de respeitar, pois é um bom adversário, vai nos trazer dificuldades, mas acho que estamos em casa, temos que fazer valer a força do nosso ambiente, da torcida. A responsabilidade é nossa de vencer”, disparou o goleiro.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou o time que vai começar, mas deu a entender que Lucas Lima pode ganhar uma chance. “ Acho que Lucas foi o meia que nós gostamos de ter. Aquele cara que enxerga à frente, tem a metida de bola. Vamos ver para terça o que vamos fazer”.

