Em casa, Santo Amaro tenta 'virada' para chegar ao penta

Após 289 jogos e 743 gols, chega hoje ao fim a 60ª edição do Campeonato Intermunicipal, numa partida que promete honrar a tradição do principal torneio de seleções do estado e uma dos maiores eventos de futebol amador do país.

A partir das 15h, no estádio municipal da cidade, Santo Amaro recebe Uruçuca precisando reverter a vantagem do rival, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Sul da Bahia. Em caso de triunfo por um gol de diferença por parte dos donos das casa, a decisão será nos pênaltis.

Após a eliminação de 62 seleções, o duelo final da sexagenária competição coloca em lados opostos equipes de características bem distintas. De um lado, a tetracampeã Santo Amaro (1947, 1957, 1991 e 1992) busca o caneco respaldada pelo melhor ataque do Intermunicipal, com 55 gols em 17 jogos (média de 3,23 por partida). Já Uruçuca (vice em 2000), tenta seu primeiro título confiando em sua impecável defesa, que sofreu apenas três tentos nas 17 vezes que entrou em campo (incríveis 0,15 por duelo).

Ex-zagueiro no comando

Responsável direto pela performance defensiva de Uruçuca, o treinador e ex-zagueiro Moisés Alves (campeão brasileiro pelo Vasco em 1997) chama a atenção para o equilíbrio de sua equipe. "Não é só a defesa. Temos o segundo melhor ataque também (40 gols)", avisa o técnico, que tem em seu elenco o centroavante Cacá, autor do gol que decretou a primeira derrota da seleção do Recôncavo baiano e que é vice-artilheiro do torneio, com 18 tentos.

Moisés promete que seu time não vai jogar na retranca hoje, apesar da vantagem do empate: "Seria uma estratégia muito arriscada. Temos que jogar o nosso jogo, como fizemos no campeonato inteiro".

Com capacidade para 3.500 pessoas, o Estádio Municipal de Santo Amaro terá lotação máxima hoje. E é confiante no apoio de sua torcida e em seu desempenho dentro de casa que a seleção local vislumbra uma virada nesta final. Santo Amaro venceu 100% dos oito jogos que fez em seus domínios.

"Precisamos ser inteligentes e não podemos nos afobar. Temos um time experiente e vamos usar a pressão ao nosso favor", avalia o presidente da Liga local Luís Rogério de Batista de Sena. Santo Amaro tem como destaque no elenco o 'nômade' atacante Marcelo, artilheiro do torneio com 22 gols, e que foi goleador máximo do Intermunicipal em 1997 (12 gols, por Muritiba), 2002 (17 gols, por Valença), 2005 (14 gols, por Pojuca), 2011 (24 gols, por Santaluz) e 2014 (11 gols, já por Santo Amaro).

Arbitragem

O jogo de hoje terá arbitragem de Ademilton Piedade Carigé, que será auxiliado por Wilde Vieira dos Santos e Robson Souza Santos. Eles foram escolhidos pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). Diferentemente dos torneios profissionais, não há sorteio de árbitros no Intermunicipal.

