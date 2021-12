Em casa, baiano conquista primeiro ponto na Stock Car

Piloto estreante na categoria, Patrick Gonçalves tem muito o que festejar neste domingo, 26. O baiano conquistou o primeiro ponto na sua carreira na Stock Car, correndo justamente em sua terra natal, pelo GP Bahia de Stock Car 2012.

O ponto foi conquistado de forma dramática. Ao final da corrida no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o placar marcava Patrick na 22ª posição. No entanto, como a prova havia terminado com o Carro de Segurança na pista, valeria a posição em que o piloto estava quando a bandeira amarela foi acionada, no caso, em 18º lugar.

Após revisão feita pela organização da prova, a posição de Patrick foi corrigida e o piloto baiano pôde comemorar seu primeiro ponto na categoria, terminando o GP Bahia 2012 na 20ª posição, a última que daria direito aos pontos. Ele ainda foi ultrapassado por dois carros, há poucos segundos do final oficial da corrida.

Não importando a posição oficial, Patrick se disse muito feliz pelo desempenho em casa. "Estou muito feliz por ter pontuado aqui. Este é apenas o meu primeiro ano na Stock Car, então o objetivo é esse mesmo, conhecer melhor o brinquedo e colocar as peças no lugar. Estou satisfeito", garantiu o piloto.

Mesmo antes de ter conhecido o resultado oficial, o baiano garantiu ter cumprido sua expectativa. "A ideia era ficar entre os vinte primeiro colocados, então esse é um resultado fantástico. Ano que vem, com a experiência acumulada, espero ficar entre os Top 10 da categoria", desejou.

adblock ativo