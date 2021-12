Em casa, Alemanha perde para Macedônia pelas Eliminatórias para a Copa

Depois de 17 vitórias consecutivas em partidas pelas Eliminatórias Europeias, a Alemanha perdeu por 2 a 1 em casa para a Macedônia, nesta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do Grupo J do torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2022.

No duelo disputado na cidade Duisburg, os visitantes abriram o placar através de Goran Pandev, nos acréscimos do primeiro tempo (45 + 2).

Já na segunda etapa, os anfitriões empataram através de Ilkay Gündogan (63), mas os macedônios decretaram o placar final com Elif Elmas (85).

Desde o empate de 4 a 4 com a Suécia em 2012, a seleção alemã não perdia um jogo das eliminatórias da Europa.

Com este resultado, os alemães ocupam a terceira posição da chave com 6 pontos, a mesma pontuação que a equipe da Macedônia, vice-líder com um saldo de gols superior.

Já o primeiro lugar pertence à Armênia, que chegou à terceira vitória no torneio ao bater a Romênia (4º) por 3 a 2. A Islândia vem em 5º, com os mesmos três pontos que os romenos, por conta da goleada também nesta quarta sobre o lanterna Liechtenstein (6º).

Nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022, apenas o primeiro de cada grupo garante a classificação direta para a competição, enquanto o segundo terá que disputar um torneio de mata-mata para ter a vaga.

