Em carta, esposa de Schumacher diz que ex-piloto não desistirá de recuperação

Desde que o alemão Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, sofreu um acidente de esqui na França em dezembro de 2013, pouca coisa se sabe sobre a recuperação e o estado de saúde do ex-piloto, que vive recluso com a sua família na Suíça. Apenas familiares e amigos muito próximos têm contato com ele e quase nada é divulgado para a imprensa e fãs do automobilismo.

Em um raro momento concedido pela esposa de Michael Schumacher, Corinna, ela falou sobre o marido em uma carta enviada ao cantor alemão Sascha Herchebach. Casada com o ex-piloto há 23 anos, disse que ele é um lutador e não desistirá de sua recuperação.

As informações sobre Schumacher foram reveladas por Herchebach em uma entrevista à revista alemã Bunte. Poucos meses após o acidente, o cantor compôs a canção "Born To Fight" (Nascido para Lutar, em português) em homenagem ao ex-piloto e enviou um CD à família. E revelou que não esperava uma resposta.

"Eu gostaria de agradecer sinceramente por sua mensagem e pelo belo presente que nos ajudará neste momento difícil. É bom receber tantos votos e outras palavras bem-intencionadas, é um grande apoio à nossa família. Todos sabemos que Michael é um lutador e não desistirá", escreveu Corinna.

"Não esperava uma resposta e estou emocionado", disse Herchebach. "A carta foi escrita e assinada por Corinna. Ela escreveu que estava muito feliz e que isso (a música) a ajudou e a sua família a passar por esses momentos difíceis", completou.

