Em busca do oitavo título na F1, Hamilton acumula recordes na categoria

Favorito a mais um título no mundial de Fórmula 1, que começa no domingo no Bahrein, Lewis Hamilton busca superar as sete conquistas de Michael Schumacher (1994, 1995 e 2000-2004), e se tornar o grande vencedor da principal categoria do automobilismo mundial.

O piloto britânico da Mercedes, campeão mundial em 2008 com a McLaren e em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 com a equipe alemã, já tem uma lista imensa de recordes na F1:

- Venceu 95 das 266 corridas que disputou desde sua estreia na categoria em 2007, com pelo menos uma vitória por ano. Schumacher, segundo neste quesito, ficou no topo do pódio 91 vezes em 307 grande prêmios.

Se o heptacampeão britânico chegar em primeiro em um circuito em 2021, o que parece bem possível, ele igualará mais um recorde do alemão: 15 temporadas consecutivas vencendo corridas, entre 1992 e 2006.

- No ano passado, Hamilton destronou Schumacher não só em número de vitórias, mas também em pódios: 165 contra 155. O terceiro colocado é o também alemão Sebastian Vettel, que nesta temporada vai defender a Aston Martin nesta temporada, com 53 vitórias e 121 pódios.

- Em termos de pole position, Hamilton detém o recorde neste quesito desde 2017, com 98, à frente de Schumacher (68) e do brasileiro Ayrton Senna (65).

- Já em relação à conquista da pole position, volta mais rápida e vitória no mesmo GP, Hamilton está atrás de Schumacher, 18 contra 22.

- Com 77 voltas mais rápidas na carreira, Schumacher lidera nesse ponto com folga, já que Hamilton tem 53.

- Schumacher divide com o brasileiro Rubens Barrichello o recorde de 19 temporadas na F1, enquanto Hamilton vai para a 15ª em 2021.

O recorde para o número de largadas em GPs é de Kimi Räikkönen (330) à frente de Barrichello (323) e Fernando Alonso (312), que este ano retorna à F1 com a Alpine.

adblock ativo