Em busca da 1ª vitória nos EUA, Rosberg torce por fim de semana sem chuva

Após abrir uma confortável vantagem de 33 pontos na liderança do campeonato e ver a Mercedes faturar o título do Mundial de Construtores no Japão, Nico Rosberg chega para a disputa do GP dos Estados Unidos, marcado para a o próximo fim de semana, motivado a manter a atual condição favorável. E ainda com a prova de 2015 no Circuito das Américas na memória, o alemão torce por um fim de semana de pista seca.

"Espero que não terá o mesmo tempo do ano passado, que foi muito louco. Principalmente, eu espero que permaneça seco para os fãs: eles foram surpreendentes esperando na chuva da última vez, então estamos em dívida por um bom fim de semana seco", afirmou o piloto da Mercedes, que não possui no seu currículo vitórias nos Estados Unidos.

Em 2015, a chuva causou o adiamento do treino classificatório para a manhã de domingo e, no final das contas, a atividade não chegou ao término por conta do mau tempo. Na corrida, então, Rosberg, que vinha mais rápido e tinha tudo para alcançar a vitória, perdeu o controle do carro quando liderava a prova e deu a vitória para Hamilton, que naquela oportunidade faturou o seu terceiro título mundial.

"No ano passado esta corrida, obviamente, não funcionou muito bem para mim, por isso estou ansioso para voltar lá e fazer o meu melhor para conseguir um bom resultado", disse Roberg, que foi pole position nas duas últimas edições do GP dos Estados Unidos, mas terminou ambas as corridas em segundo lugar.

Rosberg também não economizou nos elogios ao Circuito das Américas. "É um grande circuito, com algumas curvas realmente desafiadoras e algumas boas oportunidades de ultrapassagem", afirmou o piloto alemão.

O GP dos Estados Unidos, a 18ª das 21 etapas da temporada 2016 da Fórmula 1, será disputado a partir das 17 horas (de Brasília) do próximo domingo. O primeiro treino livre do fim de semana está agendado para as 13h de sexta-feira.

