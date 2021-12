Em boa fase, surfista baiano viaja para competir no Havaí

Com bons resultados ao longo do ano nas etapas do WQS, divisão de acesso do surfe mundial, o surfista baiano Marco Fernandez embarca para o Havaí na segunda-feira, 4, para competir em dois eventos no norte da Ilha de Oahu.

Entre os dias 12 e 23 de novembro, Marco disputa o Reef Hawaiian Pro em Haleiwa. Em seguida, o surfista de Arembepe compete na famosa praia de Sunset, de 24 de novembro a 6 de dezembro. O Pipe Masters encerra a perna havaina na onda super tubular de Pipeline, mas apenas atletas do WCT e convidados participam da disputa.

Por sua colocação no ranking mundial de surfe, 67ª colocado, o baiano se credenciou a disputar os dois eventos da perna Havaiana do circuito mundial. Apenas os 100 primeiros podem competir nessas etapas, de nível Prime, que congregam eventos do WCT, elite do surfe mundial, e o WQS.

O também baiano Bino Lopes está na 107ª posição e briga para entrar no grupo dos 100 surfistas. Desde Armando Daltro, a Bahia não se vê representada por um atleta no WCT.

