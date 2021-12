Em boa fase na Série D, Atlético de Alagoinhas pode perder por W.O nesta quarta

Apesar de viver boa fase dentro de campo no Campeonato Brasileiro da Série D, o Atlético de Alagoinhas corre o risco de perder o duelo desta quarta-feira, 14, contra o Villa Nova-MG, em Nova Lima, Minas Gerais.

Isso porque os jogadores do Carcará ameaçaram não viajar para o jogo, caso a situação financeira do clube não fosse resolvida. Em apelo divulgado nas redes sociais, na noite do último sábado, 10, após a vitória contra o Bahia de Feira, por 3 a 1, resultado que colocou o clube na segunda colocação do grupo A6, o presidente da equipe, Albino Leite pediu ajuda dos torcedores.

"Boa noite, Alagoinhas. Boa noite, minha torcida atleticana, que tanto nos cobra, que nos chama de diretoria amadora, mas nós estamos aqui, vivo na competição. Hoje, 3 a 1, com toda garra e toda determinação. Agora, torcedor de Alagoinhas, precisamos da sua ajuda. É a gora de ajudar os nosso atletas, são pais de família. Eu já não estou aguentando mais... Eu preciso pagar a folha dos jogadores. Agora vou lançar um desafio para quem está me ouvindo nesse zap agora, vou passar a conta do Alagoinha Atlético Clube, pela primeira vez, ativa de muitos anos, preciso que você apoie e deposite R$ 50 nesta conta", disse o dirigente.

