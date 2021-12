Em boa fase, Huntelaar volta à seleção holandesa

Em boa fase no Schalke 04, o atacante Klaas Jan Huntelaar está de volta à seleção holandesa. Convocado apenas uma vez durante todo o ano passado, o ex-jogador do Real Madrid voltou de contusão em janeiro e, em seis jogos, anotou três gols. Assim, ganhou uma chance na lista do técnico Louis van Gaal para o amistoso contra a França, quarta-feira, em Paris, na última partida do time holandês antes da convocação final para a Copa.

Mas Huntelaar não é a única novidade na relação. Pensando no grupo de 30 jogadores que pretende pré-inscrever no Mundial - sete ficarão numa espécie de lista de espera - Van Gaal decidiu dar oportunidade a três garotos: Jean-Paul Boetius, do Feyenoord, Davy Klaassen, do Ajax, e Quincy Promes, do Twente.

Outro que ganhou uma chance foi o zagueiro Karim Rekik, do PSV, que havia sido convocado só uma vez na carreira. Por outro lado, o meia Jonathan de Guzman ficou de fora porque o Swansea, clube dele, está num mau momento e o jogador foi liberado para continuar treinando no País de Gales.

Em entrevista coletiva, Van Gaal deixou claro que tem um problema: a lateral-esquerda. Só um jogador foi convocado - Daley Blind, do Ajax -, mas o técnico pretende utilizá-lo no meio-campo. "É um sinal para outros laterais-esquerdos para que aproveitem a oportunidade", disse o treinador.

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DA HOLANDA:

GOLEIROS - Jasper Cillessen (Ajax), Michel Vorm (Swansea) e Jeroen Zoet (PSV);

DEFENSORES - Daley Blind (Ajax), Daryl Janmaat (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Feyenoord), Karim Rekik (PSV), Joel Veltman (Ajax), Paul Verhaegh (Augsburg), Ron Vlaar (Aston Villa) e Gregory van der Wiel (PSG);

MEIO-CAMPISTAS - Jordy Clasie (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Stijn Schaars (PSV), Wesley Sneijder (Galatasaray) e Kevin Strootman (Roma);

ATACANTES - Jean-Paul Boetius (Feyenoord), Memphis Depay (PSV), Klaas Jan Huntelaar (Schalke), Dirk Kuyt (Fenerbahce), Robin van Persie (Manchester United), Quincy Promes (Twente), Arjen Robben (Bayern de Munique).

adblock ativo