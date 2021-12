Em BH, Corinthians bate Atlético-MG por 3 a 0 e coloca mão na taça do Brasileirão

O Corinthians encaminhou definitivamente o título do Campeonato Brasileiro, neste domingo, em Belo Horizonte. No jogo chamado de "final antecipada", o time do técnico Tite derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 0 em um segundo tempo perfeito no estádio Independência e abriu nada menos que 11 pontos em relação aos mineiros (73 a 62).

Corinthians vence o Atlético-MG por 3 a 0

Como faltam apenas cinco jogos (15 pontos em disputa), o Corinthians pode ser campeão, de fato, já na próxima rodada. Basta vencer o Coritiba, no sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo e torcer para o Atlético perder ou até empatar com o Figueirense, no domingo, em Florianópolis.

Foi uma vitória incontestável do Corinthians, que controlou o jogo e matou o rival no segundo tempo, quando o Atlético fraquejou. Isso porque o primeiro tempo terminou com o time mineiro pressionando o paulista. A principal arma: a bola aérea. Guilherme Arana quase marcou contra e Cássio evitou até gol olímpico. Mas chance mais perigosa criada pelos mineiros veio pelo chão. Dátolo ganhou fácil de Edilson e Felipe e rolou para Lucas Pratto, que ficou a um palmo de abrir o placar.

O Corinthians adotava uma postura cautelosa sem ser covarde. Tite adiantou a marcação a ponto até de Victor cometer erro de saída de bola. A triangulação pelo meio não era o melhor caminho para chegar ao gol, nem a jogada de pivô de Vagner Love. Faltava um pouco mais de imposição e de infiltração, sinal de que Elias fez falta.

A alternativa era o contra-ataque e investida de Malcom pelo lado esquerdo. Se ele fosse um bom finalizador, o Corinthians teria feito um gol no primeiro tempo. Porque no "mano a mano" ele ganhou até com facilidade de Leonardo Silva.

Tite e Levir Culpi não mudaram a equipe no intervalo e o jogo continuou no mesmo ritmo. Intenso, veloz e disputado. Lucas Pratto incomodava Gil e Felipe e o Atlético insistia na bola aérea. O Corinthians, contudo, se defendia bem e conseguia espichar a bola para Malcom, a válvula de escape do time paulista.

O Corinthians foi sábio. Controlou a ansiedade e passou a jogar melhor quando o Atlético passou a mostrar um certo desespero. A partir dos 15 minutos, tomou conta do jogo. O primeiro gol saiu aos 22, em uma rara jogada de ataque de Felipe, que cruzou a bola na área. Edcarlos cortou mal, Jadson aproveitou o lance e tocou para Malcom, que, de cabeça, fez 1 a 0.

O segundo gol, marcado por Vagner Love, aos 29 minutos, só reforçou como o Corinthians toca bem a bola. A tabela que faltou no primeiro tempo saiu na etapa final. De Jadson para Love, que driblou Edcarlos e fuzilou Victor: 2 a 0.

O Atlético foi à lona. E ainda levou o terceiro, em uma jogada trabalhada e de time campeão. Lucca, que acabara de entrar, marcou de voleio.

