Em Berlim, McLaren exibe seu novo carro para 2011

Um dia depois do fim dos testes coletivos da Fórmula 1 em Valência, a McLaren exibiu, nesta sexta-feira, o seu novo carro para a temporada de 2011 da categoria. Batizado de MP4-26, o modelo foi apresentado em evento realizado em um shopping de Berlim, na Alemanha, que contou com grande presença de público.



O que mais chamou a atenção no MP4-26 foram as grandes e ousadas entradas de ar criadas para o modelo. Maiores do que as habituais usadas por outras equipes da Fórmula 1, elas foram desenhadas em forma de L nas laterais e apareceram também com destaque na parte de cima da área de proteção da cabeça dos pilotos. Já a pintura, predominantemente prata, com detalhes em vermelho, foi mantida.

